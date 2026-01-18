Kajli Džener ponovo na meti podsmijeha

Rijaliti zvijezda Kajli Džener opet je meta podsmijeha i kritika na društvenim mrežama nakon što je pokazala kako na nagovor svog šminkera potapa licu u posudu sa vodom punom leda, što služi kao priprema za šminkanje.

Kajli je snimila i video povodom toga koji je objavila na TikToku, a u opisu je ostavila kratku rečenicu.

"Stvari koje me Arijel (šminker) tjera da radim".

Za taj postupak hlađenja lica Kajli je koristila specijalnu posudu koja se zove FaceTub, a ima i otvor da disanje kako biste lice što duže ostavili pod vodom, navodi Super žena.