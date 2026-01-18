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PJEVAČICA

Video / Kakve scene: Ovo što Nives Celzijus radi mnogi se ne bi usudili

Žena koja se s jednakom lakoćom ostvarila kao pjevačica, nagrađivana spisateljica i glumica, ovoga je puta u centru stavila svoju zavidnu fizičku spre

Nives Celzijus - Avaz
Nives Celzijus - Avaz
Nives Celzijus - Avaz
Nives Celzijus - Avaz
Nives Celzijus - Avaz
E. A.

18.1.2026

​Poznata po tome da redovnoo pomjera granice i iznenađuje javnost, svestrana spisateljica, glumica, muzičarka i influenserka Nives Celzijus (44) ponovo je uspjela privući pažnju svojih brojnih pratilaca na društvenim mrežama.

Žena koja se s jednakom lakoćom ostvarila kao pjevačica, nagrađivana spisateljica i glumica, ovoga je puta u centru stavila svoju zavidnu fizičku spremu.

U kratkom videu, koji je snimljen u hodniku njena prostranog stana u Zagrebu, Nives je demonstrirala gimnastičku vještinu.

Obučena u jednostavnu crnu sportsku kombinaciju, bez vidljivog napora izvela je vertikalnu špagu, naslonivši jednu nogu visoko na zid.

Prizor je dodatno oživio i njen kućni ljubimac. Dok je Nives bila fokusirana na istezanje, njena se mačka nonšalantno prošetala ispod nje, unoseći dašak tople kućne atmosfere u video.

"Imam dobro opravdanje zašto mi zidovi nikad nisu čisto bijeli...", aludirajući na to da njena stopala često završavaju na zidu. 

# NIVES CELZIJUS
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