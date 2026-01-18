Video / Kakve scene: Ovo što Nives Celzijus radi mnogi se ne bi usudili

​Poznata po tome da redovnoo pomjera granice i iznenađuje javnost, svestrana spisateljica, glumica, muzičarka i influenserka Nives Celzijus (44) ponovo je uspjela privući pažnju svojih brojnih pratilaca na društvenim mrežama.

Žena koja se s jednakom lakoćom ostvarila kao pjevačica, nagrađivana spisateljica i glumica, ovoga je puta u centru stavila svoju zavidnu fizičku spremu.

U kratkom videu, koji je snimljen u hodniku njena prostranog stana u Zagrebu, Nives je demonstrirala gimnastičku vještinu.