Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MANEKENKA I GLUMICA

Elizabet Harli gola i pod tušem oduševila fanove: Za nju je vrijeme stalo

Na jednom od snimaka, Elizabet je u društvu 23-godišnjeg sina Demijana

Elizbaet - Avaz
Britanska glumica i manekenka Elizabet Harli - Avaz
Elizabet Harli - Avaz
Elizabet Harli - Avaz
Elizabet Harli - Avaz
+1
E. A.

19.1.2026

Elizabet Harli je još jednom pokazala da godine za nju ne predstavljaju prepreku.

Britanska manekenka i glumica podijelila je na Instagramu luksuzne fotografije sa nedavnog odmora na Maldivima, započinjući 2026. godinu u velikom stilu.

Na fotografijama, Harli (60) pozira na plaži u bikiniju sa leopard printom, dok su pojedini kadrovi zabilježeni i tokom opuštanja u kadi, u veoma provokativnom izdanju.

Bila je gola, a tijelo joj je prekrila sapunica.

Na jednom od snimaka, Elizabet je u društvu 23-godišnjeg sina Demijana.

Njen partner, muzičar Bili Rej Sajrus nije se pojavio na fotografijama, ali je podršku izrazio lajkom na objavu.

Reakcije fanova bile su burne. Pratioci su u komentarima isticali njen mladolik izgled, uz poruke poput: ‘Prelijepa kao i uvijek” ili “Za nju je vrijeme stalo”.

Nikome nije jasno kako je moguće da ima 60, a da ovako dobro izgleda.
# ELIZABETH
# ELIZABET HARLI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.