Elizabet Harli gola i pod tušem oduševila fanove: Za nju je vrijeme stalo

Elizabet Harli je još jednom pokazala da godine za nju ne predstavljaju prepreku.

Britanska manekenka i glumica podijelila je na Instagramu luksuzne fotografije sa nedavnog odmora na Maldivima, započinjući 2026. godinu u velikom stilu.

Na fotografijama, Harli (60) pozira na plaži u bikiniju sa leopard printom, dok su pojedini kadrovi zabilježeni i tokom opuštanja u kadi, u veoma provokativnom izdanju.

Bila je gola, a tijelo joj je prekrila sapunica.

Na jednom od snimaka, Elizabet je u društvu 23-godišnjeg sina Demijana.

Njen partner, muzičar Bili Rej Sajrus nije se pojavio na fotografijama, ali je podršku izrazio lajkom na objavu.