Britanska zvijezda: Ples u dnevnoj sobi pomogao mi je da izdržim hemoterapiju

Zvijezda emisije “Strictly Come Dancing”, britanska plesačica Ema Dauden izjavila je da joj je ples, čak i u najjednostavnijem obliku kod kuće, bio od presudne važnosti tokom liječenja od raka.

Dauden (35) je istakla da su joj i najmanji plesni pokreti pomogli da ojača kosti, ali i očuva mentalno zdravlje dok je prolazila kroz hemoterapiju. Govoreći u Svonsiju, gdje se pridružila plesnoj grupi za osobe starije od 60 godina, naglasila je da ples ima snažan pozitivan efekat bez obzira na godine.

- Dok sam prolazila kroz hemoterapiju, ako bih mogla makar malo da zaplešem u dnevnoj sobi ili jednostavno pokrenem tijelo, osjećala bih se mnogo bolje. Da nije bilo plesa, nisam sigurna da bih se vratila u ovako dobru fizičku i psihičku formu - rekla je Dauden.

Plesna grupa, koju vodi instruktorka Ema Dženkins, osmišljena je kako bi pomogla starijim osobama da unaprijede snagu i ravnotežu i smanje rizik od padova. Dauden je poručila da se o koristima plesa ne govori dovoljno.

- Moramo da pokrećemo tijelo. Možete plesati i sjedeći na stolici, učestvovati koliko god želite. Gledati napredak iz sedmice u sedmicu jednako je ispunjavajuće i za učesnike i za instruktore - dodala je ona.

Ema Dauden je profesionalna plesačica u emisiji “Strictly Come Dancing” od 2017. godine. Rak dojke trećeg stepena dijagnostikovan joj je 2023. godine, nakon što je napipala kvržicu svega dan uoči medenog mjeseca. Pored toga, od mladosti boluje i od Kronove bolesti.