Bela Hadid žestoko napala slavni brend: Godine rasizma, seksizma i netrpeljivosti

Svjetski poznata manekenka Bela Hadid oštro je kritikovala modnu kuću Dolče & Gabana, optuživši je za, kako je navela, godine rasizma, seksizma, netrpeljivosti i ksenofobije.

Hadid (29) se oglasila u komentarima ispod Instagram videa francuskog modnog komentatora Lijasa (pravim imenom Elias Medini), koji je mušku kolekciju Dolče & Gabana za jesen/zimu 2026, predstavljenu u Milanu 17. januara, opisao kao “50 nijansi bijele”.

- Šokantno mi je da ljudi i dalje podržavaju ovu kompaniju – sramotno je - napisala je Hadid u komentaru koji je za kratko vrijeme prikupio desetine hiljada lajkova.

- Modeli, stilisti, kasting – cijela priča - dodala je zvijezda.

U drugom komentaru bila je još direktnija.

- Odavno su ‘otkazani’… Godine rasizma, seksizma, netrpeljivosti, ksenofobije… Kako smo još uvijek iznenađeni - pita Bela.

Iako Bela Hadid nikada nije nosila revije ove modne kuće, tokom godina je više puta viđena u njihovim kreacijama.

Posljednji put u oktobru 2025. godine, kada je u Njujorku nosila pantalone sa konjičkom tematikom iz kolekcije proljeće 2001, koje je kasnije reinterpretirala Kim Kardašijan u okviru saradnje sa brendom 2023. godine. U februaru 2025. Hadid je takođe nosila čizme Dolče & Gabana sa motivima leptira, iz kratkotrajne linije tog brenda.