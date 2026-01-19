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MANEKENKA

Bela Hadid žestoko napala slavni brend: Godine rasizma, seksizma i netrpeljivosti

Šokantno mi je da ljudi i dalje podržavaju ovu kompaniju – sramotno je

Bela Hadid - Avaz
Bela Hadid - Avaz
Bela Hadid jedna je od najprepoznatljivijih manekenki današnjice i čest izvor modnih inspiracija - Avaz
Bela Hadid - Avaz
Bela Hadid - Avaz
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E. A.

19.1.2026

Svjetski poznata manekenka Bela Hadid oštro je kritikovala modnu kuću Dolče & Gabana, optuživši je za, kako je navela, godine rasizma, seksizma, netrpeljivosti i ksenofobije.

Hadid (29) se oglasila u komentarima ispod Instagram videa francuskog modnog komentatora Lijasa (pravim imenom Elias Medini), koji je mušku kolekciju Dolče & Gabana za jesen/zimu 2026, predstavljenu u Milanu 17. januara, opisao kao “50 nijansi bijele”.

- Šokantno mi je da ljudi i dalje podržavaju ovu kompaniju – sramotno je - napisala je Hadid u komentaru koji je za kratko vrijeme prikupio desetine hiljada lajkova.

- Modeli, stilisti, kasting – cijela priča - dodala je zvijezda.

U drugom komentaru bila je još direktnija.

- Odavno su ‘otkazani’… Godine rasizma, seksizma, netrpeljivosti, ksenofobije… Kako smo još uvijek iznenađeni - pita Bela.

Iako Bela Hadid nikada nije nosila revije ove modne kuće, tokom godina je više puta viđena u njihovim kreacijama.

Posljednji put u oktobru 2025. godine, kada je u Njujorku nosila pantalone sa konjičkom tematikom iz kolekcije proljeće 2001, koje je kasnije reinterpretirala Kim Kardašijan u okviru saradnje sa brendom 2023. godine. U februaru 2025. Hadid je takođe nosila čizme Dolče & Gabana sa motivima leptira, iz kratkotrajne linije tog brenda.

Njeni komentari izazvali su snažne reakcije javnosti. Dok su joj brojni fanovi pružili podršku, nazivajući je “kraljicom” koja rizikuje karijeru kako bi govorila istinu, bilo je i onih koji su upozorili na realnost modne industrije.

“Za mnoge ljude u ovom poslu, učešće na reviji znači – moći platiti kiriju. Odbijanje je privilegija”, napisao je jedan korisnik, dok je drugi poručio: “Bela, budi oprezna”.

Ovo nije prvi put da Bela Hadid javno kritikuje velike modne brendove. Još 2019. godine izjavila je da se nikada nije osjećala moćno dok je nosila donji veš za Victoria’s Secret, sve dok nije prošetala pistom na reviji Rijanine kolekcije “Savage X Fenty”.

# BELA HADID
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