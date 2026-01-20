Od Bastijana ni traga ni glasa: Ana objavila uspomene iz 2016. godine, on kao da nikada nije ni postojao

Sve više korisnika Instagrama priključuje se viralnom trendu objavljivanja svojih fotki iz 2016. godine. Cilj je da se prisjete starih uspomena i objava koje su napravili prije 10 godina i koje bude nostalgiju.

Popularnom trendu pridružila se i teniserka Ana Ivanović koja je, otkako se razvela od Bastijana Švajnštajgera, često aktivna na Instagramu.

Kako se vidi, njene fotke iz 2016. godine probudile su emocije i lijepe uspomene kod mnogih njenih obožavalaca.

Među fotkama dosta mlađe Ane, bile su i one sa teniskog terena, a energija i blistav osmijeh je i dalje krase.

Posebnu pažnju privukla je i fotografija sa Rafaelom Nadalom iz dubl meča, koje je mnoge podsjetila na godine zlatnog tenisa i jednog neraskidivog prijateljstva.