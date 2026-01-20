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VIRALNI TREND

Od Bastijana ni traga ni glasa: Ana objavila uspomene iz 2016. godine, on kao da nikada nije ni postojao

Među fotkama dosta mlađe Ane, bile su i one sa teniskog terena, a energija i blistav osmijeh je i dalje krase

Ana Ivanović - Avaz
Ana Ivanović - Avaz
Ana Ivanović - Avaz
Ana Ivanović - Avaz
Ana Ivanović - Avaz
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E. A.

20.1.2026

Sve više korisnika Instagrama priključuje se viralnom trendu objavljivanja svojih fotki iz 2016. godine. Cilj je da se prisjete starih uspomena i objava koje su napravili prije 10 godina i koje bude nostalgiju.

Popularnom trendu pridružila se i teniserka Ana Ivanović koja je, otkako se razvela od Bastijana Švajnštajgera, često aktivna na Instagramu.

Kako se vidi, njene fotke iz 2016. godine probudile su emocije i lijepe uspomene kod mnogih njenih obožavalaca.

Među fotkama dosta mlađe Ane, bile su i one sa teniskog terena, a energija i blistav osmijeh je i dalje krase.

Posebnu pažnju privukla je i fotografija sa Rafaelom Nadalom iz dubl meča, koje je mnoge podsjetila na godine zlatnog tenisa i jednog neraskidivog prijateljstva.

Osim fotografija iz slavnih teniskih dana, bile su primjetne i one koje je snimila za velike brendove. Tako smo imali priliku da Ivanovićevu vidimo u malo drugačijem, elegantnijem izdanju.

Godina 2016. bila je značajna i za Anin privatni život. Tada se udala za njemačkog fudbalera Bastijana Švajnštajgera i započela novi, porodični život.

Ipak, fotografije sa vjenčanja Ana nije objavila u ovom postu na Instagramu, već je odlučila da taj duh vremena prikaže kroz fotografije sa terena, sa snimanja modnih editorijala i kampanja za velike brendove.

# ANA IVANOVIĆ
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