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Šokantna reakcija bivše asistentkinje nakon napada sina na Dejvida Bekama: Istina uvijek ispliva

Na drugi komentar koji je isticao fascinantno priznanje Bruklina, Lus je kratko i jasno odgovorila: “Istina uvijek ispliva”

Instagram

E. A.

21.1.2026

Rebeka Lus, bivša asistentkinja Dejvida Bekama, prokomentarisala je nedavne šokantne objave Bruklina Bekama na Instagramu u kojima je javno kritikovao roditelje, Dejvida i Viktoriju Bekam.

Bruklin je, između ostalog, u emotivnim Instagram pričama optužio roditelje da pokušavaju da sabotiraju njegov brak sa Nikolom Pelc Bekam i da šire beskrajne laži kako bi sačuvali imidž.

Rebeka Lus. Instagram


Rebeka Lus, koja je radila kao Dejvidova asistentkinja 2003. godine, odgovorila je na komentar jednog pratioca.

- Tako sam srećna što se konačno zauzima za sebe i javno govori! Jako mi je žao njegove jadne supruge, dobro znam kakvi oni mogu biti - napisala je.

Na drugi komentar koji je isticao fascinantno priznanje Bruklina, Lus je kratko i jasno odgovorila: “Istina uvijek ispliva”.

Rebeka Lus je poznata i po tvrdnji da je imala aferu sa Dejvidom Bekamom dok je radila kao njegova asistentkinja, što je Dejvid ranije demantovao nazivajući optužbe apsurdnim.

# DEJVID BEKAM
# VIKTORIJA BEKAM
# REBEKA LUS
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