Ovo je žena koja je srušila carstvo Dejvida i Viktorije Bekam

Glumica. Pisac. Režiserka. Aktivistkinja za prava životinja.
Tako Nikola Pelc Bekam opisuje sebe na Instagramu.
Supruga Bruklina Bekama, 31-godišnjakinja, našla se u centru medijskog vrtloga nakon eksplozivne objave njenog supruga na društvenim mrežama, u kojoj je kritikovao roditelje, Dejvida i Viktoriju Bekam.
Njihovo carstvo srušeno je preko noći.
Iako je postala svjetski poznata zahvaljujući braku sa najstarijim djetetom porodice Bekam, Nikola je poznata i po glumačkoj karijeri te po roditeljima – milijarderu Nelsonu Pelcu i modelu Klaudiji Hefner.
Njen otac je osnivački partner investicionog fonda sa sjedištem u Njujorku i ranije je bio direktor nekoliko globalnih brendova, uključujući Heinz.
Majka je bila uspješna manekenka tokom 1980-ih i 1990-ih, a par ima osmoro djece i zajedno su više od 40 godina.
Kasnije su popustili, a kada je Nikola 2005. dobila prvu ulogu na sceni u predstavi “Blackbird” podržali su njen izbor.
Filmski debi imala je godinu ranije u komediji “Deck the Halls” u ulozi Mekenzi. Nastavila je sa ulogama u “The Last Airbender” (2010) i seriji “Bates Motel” (2013).
Nikola je igrala i u “Transformers: Age of Extinction” (2014) i Hulu drami “When the Street Lights Go On” (2017).
Pojavljivala se i u muzičkim spotovima, uključujući Zejna Malika i Majli Sajrus.
Debi u režiji ostvarila je 2024. sa filmom “Lola”, koji je i napisala i u kojem je igrala glavnu ulogu. Film prati mladu ženu koja pokušava da skupi novac kako bi izvela svog brata iz toksičnog doma.
Nikola je priznala da je zbog privilegovane pozicije često kritikovana onlajn.
- Dobijam mnogo loših komentara na Instagramu, koje, nažalost, pročitam, i često kažu: ‘Ona ne radi ništa’. I to je fer. Ali šest godina sam radila na ‘Loli’. To je zaista dug proces - objasnila je.
Film je dobio mješovite kritike i 56 odsto pozitivnih ocjena publike na Rotten Tomatoes, dok je Gardijan istakao da “eksploatiše teškoće”.
Pored karijere, Nikola je poznata po podsticanju pratilaca da usvajaju ili čuvaju životinje, za što je 2022. nagrađena Peta nagradom za “Pawsome Adoption Advocate”.
Ipak, njen odnos sa Bruklinom donio joj je najveću pažnju javnosti, posebno nakon raskošnog vjenčanja 2022. godine.
Par se upoznao na festivalu Coachella, a kasnije su počeli vezu nakon Halloween zabave.
Nikola često govori o ljubavi i poštovanju prema svojim roditeljima, ali i prema porodici Bekam.
- Porodica je sve za mene, i to mislim svim srcem. Bliska sam svojoj i Bruklinovoj porodici i nema boljeg osjećaja od snažne podrške. To je pravi blagoslov i nikada ga ne uzimam zdravo za gotovo - pričala je ranije.
Iako Nikola i dalje javno hvali svoju porodicu, nedavno je uklonila objavu kojom je čestitala rođendan svojoj svekrvi Viktoriji.