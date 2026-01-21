Ovo je žena koja je srušila carstvo Dejvida i Viktorije Bekam

Glumica. Pisac. Režiserka. Aktivistkinja za prava životinja.

Tako Nikola Pelc Bekam opisuje sebe na Instagramu.

Supruga Bruklina Bekama, 31-godišnjakinja, našla se u centru medijskog vrtloga nakon eksplozivne objave njenog supruga na društvenim mrežama, u kojoj je kritikovao roditelje, Dejvida i Viktoriju Bekam.

Njihovo carstvo srušeno je preko noći.

Iako je postala svjetski poznata zahvaljujući braku sa najstarijim djetetom porodice Bekam, Nikola je poznata i po glumačkoj karijeri te po roditeljima – milijarderu Nelsonu Pelcu i modelu Klaudiji Hefner.

Njen otac je osnivački partner investicionog fonda sa sjedištem u Njujorku i ranije je bio direktor nekoliko globalnih brendova, uključujući Heinz.

Majka je bila uspješna manekenka tokom 1980-ih i 1990-ih, a par ima osmoro djece i zajedno su više od 40 godina.

Kasnije su popustili, a kada je Nikola 2005. dobila prvu ulogu na sceni u predstavi “Blackbird” podržali su njen izbor.

Filmski debi imala je godinu ranije u komediji “Deck the Halls” u ulozi Mekenzi. Nastavila je sa ulogama u “The Last Airbender” (2010) i seriji “Bates Motel” (2013).