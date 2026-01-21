Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NIKO NIJE OVO OČEKIVAO

Viktorija Bekam oglasila se prvi put nakon optužbi sina Bruklina: Sve je iznenadio njezin potez

Podsjećamo, svađa u porodici Beckham počela je još prije vjenčanja Bruklina i Nikole Peltz

Viktorija Bekam - Avaz
Viktorija Bekam - Avaz
Viktorija Bekam - Avaz
Viktorija Bekam - Avaz
Viktorija Bekam - Avaz
+1
E. A.

21.1.2026

Modna dizajnerica Viktorija Beckham (51) oglasila se na Instagramu prvi put nakon što je njen najstariji sin Bruklin Beckham u ponedjeljak navečer iznio niz teških optužbi na račun svojih roditelja. Umjesto da se direktno osvrne na porodični sukob, Viktorija je objavila emotivnu čestitku povodom 50. rođendana svoje dugogodišnje prijateljice i kolegice iz kultne grupe Spice Girls, Eme Banton.

Na fotografiji objavljenoj na Instagramu, Viktorija i Ema poziraju zagrljene, uz poruku u kojoj je slavljenici poručila koliko je ponosna na njihovo prijateljstvo koje traje decenijama.

Podsjećamo, svađa u porodici Beckham počela je još prije vjenčanja Bruklina i Nikole Peltz. Navodno njegova porodica nikada nije prihvatila njegovu odabranicu, a sve se dodatno pogoršalo kada je Viktorija u posljednji čas otkazala izradu Nikoline vjenčanice.

- Sedmicama prije našeg velikog dana roditelji su me više puta pritiskali i pokušali podmititi da se odreknem prava na svoje ime, što bi uticalo na mene, moju suprugu i našu buduću djecu. Moja supruga je stalno bila nepoštovana od strane moje porodice, bez obzira na to koliko smo se trudili da budemo jedno. Moja majka je više puta u naše živote dovodila žene iz moje prošlosti, na načine koji su očigledno bili osmišljeni da nam bude neugodno - pojasnio je Bruklin.

Objava na društvenim mrežama. Instagram

Drama se, prema njegovim riječima, nastavila i nakon ceremonije vjenčanja. Umjesto romantičnog prvog plesa sa suprugom Nikolom, pjevač Mark Entoni pozvao je Bruklina na ples s njegovom majkom Viktorijom. Beckham tvrdi da je njegova majka potom plesala veoma neprimjereno, zbog čega je bio ponižen pred 500 zvanica.

- Nikada mi u životu nije bilo toliko neugodno kao tada, osjećao sam se poniženo. Zbog toga smo obnovili naše zavjete kako bismo stvorili nove uspomene na naše vjenčanje koje će nam donijeti sreću i zadovoljstvo, a ne anksioznost i poniženje“, poručio je Bruklin.

# VIKOTORIJA BEKAM
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.