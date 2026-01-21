Viktorija Bekam oglasila se prvi put nakon optužbi sina Bruklina: Sve je iznenadio njezin potez

Modna dizajnerica Viktorija Beckham (51) oglasila se na Instagramu prvi put nakon što je njen najstariji sin Bruklin Beckham u ponedjeljak navečer iznio niz teških optužbi na račun svojih roditelja. Umjesto da se direktno osvrne na porodični sukob, Viktorija je objavila emotivnu čestitku povodom 50. rođendana svoje dugogodišnje prijateljice i kolegice iz kultne grupe Spice Girls, Eme Banton.

Na fotografiji objavljenoj na Instagramu, Viktorija i Ema poziraju zagrljene, uz poruku u kojoj je slavljenici poručila koliko je ponosna na njihovo prijateljstvo koje traje decenijama.

Podsjećamo, svađa u porodici Beckham počela je još prije vjenčanja Bruklina i Nikole Peltz. Navodno njegova porodica nikada nije prihvatila njegovu odabranicu, a sve se dodatno pogoršalo kada je Viktorija u posljednji čas otkazala izradu Nikoline vjenčanice.

- Sedmicama prije našeg velikog dana roditelji su me više puta pritiskali i pokušali podmititi da se odreknem prava na svoje ime, što bi uticalo na mene, moju suprugu i našu buduću djecu. Moja supruga je stalno bila nepoštovana od strane moje porodice, bez obzira na to koliko smo se trudili da budemo jedno. Moja majka je više puta u naše živote dovodila žene iz moje prošlosti, na načine koji su očigledno bili osmišljeni da nam bude neugodno - pojasnio je Bruklin.