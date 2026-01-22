Vergara ponovo mami uzdahe: Bez dekoltea koji puca ne izlazi iz kuće

Da su atraktivne kombinacije i duboki dekoltei sastavni dio kombinacija Sofije Vergare, svjedoči i njeno posljednje izdanje. Zaista, grudi moraju da su uvijek u prvom planu.

Sofija Vergara, koja uvijek mami uzdahe atraktivnim kombinacijama, i ovog puta je uspjela da pomuti pamet znatiželjnom svijetu.

Nedavno se pojavila na premijeri dokumentarca o Paris Hilton “Infinite Icon: A Visual Memoir” u Los Anđelesu, a za tu priliku je odlučila da ponese seksi kreaciju.

Crvenim tepihom prošetala je u strukiranoj haljini od kože koja prati liniju tijela i naglašava njene obline.