Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GLUMICA

Vergara ponovo mami uzdahe: Bez dekoltea koji puca ne izlazi iz kuće

Nedavno se pojavila na premijeri dokumentarca o Paris Hilton “Infinite Icon: A Visual Memoir” u Los Anđelesu

Sofija Vergara. Instagram

E. A.

22.1.2026

Da su atraktivne kombinacije i duboki dekoltei sastavni dio kombinacija Sofije Vergare, svjedoči i njeno posljednje izdanje. Zaista, grudi moraju da su uvijek u prvom planu.

Sofija Vergara, koja uvijek mami uzdahe atraktivnim kombinacijama, i ovog puta je uspjela da pomuti pamet znatiželjnom svijetu.

Nedavno se pojavila na premijeri dokumentarca o Paris Hilton “Infinite Icon: A Visual Memoir” u Los Anđelesu, a za tu priliku je odlučila da ponese seksi kreaciju.

Crvenim tepihom prošetala je u strukiranoj haljini od kože koja prati liniju tijela i naglašava njene obline.

Kreacija u burgundi boji ističe njenu vitku figuru, ali i bujne grudi. I upravo se u tom dijelu krije sva čar ove haljine – duboki dekolte koji ističe njene najveće atribute.

Stajling je upotpunila svedenom šminkom u nude tonovima, a kosu je stilizovala na najjednostavniji način – odlučila se za blage talase koji su padali niz njena ramena.

# SOFIJA VERGARA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.