Kim Kardašijan razotkrila istinu o spornoj Birkin torbi od slonove kože

Rijaliti zvijezda i preduzetnica Kim Kardašijan konačno je progovorila o kontroverznoj Hermès Birkin torbi od slonove kože, koja je u novembru izazvala snažne reakcije javnosti i organizacija za zaštitu životinja.

Kako je otkrila, torba – nije bila prava.

Gostujući u podkastu svoje sestre Kloi Kardašijan, pod nazivom “Khloé in Wonder Land”, Kim je priznala da je luksuzni modni dodatak bio samo rekvizit korišćen tokom snimanja Hulu serije “All’s Fair”.

- Ako se pažljivo pogleda, vidi se da je metalni dio okrenut naopako. To je potpuna kopija - rekla je Kim, dodajući da je torba bila lažna i da nikada ne bi nosila pravi modni komad napravljen od slonove kože.

Kardašijan je fotografisana sa sivom Birkin torbom na setu serije, kao i u fotografijama iza scene koje su dospjele u javnost. Torba je izazvala burne reakcije jer se vjerovalo da je riječ o izuzetno rijetkom i skupocjenom primjerku napravljenom od kože slona, što je dodatno podstaklo osude na društvenim mrežama.

Kim je objasnila da je torba izabrana isključivo zbog uklapanja sa kostimom njenog lika Alure Grant, koji je u toj sceni bio kompletno siv.

- Nosila sam sivu garderobu i torba je bila siva – to je bila cijela logika - Rekla je.

Ipak, priznala je da je napravila grešku, bez obzira na to što torba nije bila autentična.

- Najviše me nervira poruka koju sam nenamjerno poslala – kao da je u redu nositi ‘elephant Birkin’. Ljudi nisu znali da li je torba prava ili lažna i voljela bih da sam bila pametnija i donijela bolju odluku - kazala je Kim.

Prema podacima organizacije PETA, kompanija Hermès je tokom osamdesetih godina proizvela izuzetno ograničenu seriju Birkin torbi od slonove kože, navodno dobijene od slona ubijenog tokom safarija.