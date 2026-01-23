Zoi Kravic uvjerena da je Hari Stajls njena srodna duša: On je potpuno drugačiji od bivših

Holivudska glumica i rediteljka Zoi Kravic navodno je uvjerena da je njen partner, pop superzvijezda Hari Stajls, njena srodna duša.

Kako prenosi američki portal Page Six, izvor blizak glumici otkriva da Kravic u krugu najbližih prijatelja često govori kako je veza sa Stajlsom potpuno drugačija u odnosu na njene prethodne emotivne odnose.

Par je prvi put viđen zajedno u avgustu 2025. godine, kada su paparaci zabilježili njihovo ljubljenje i držanje za ruke u Londonu i Rimu. Od tada, iako pokušavaju da privatni život drže dalje od očiju javnosti, povremeno su viđani u šetnjama po Bruklinu, ali i na putovanjima po Evropi.

Prema istom izvoru, Kravic smatra da je veza sa Stajlsom ozbiljnija i dublja od one koju je imala sa bivšim suprugom Karlom Glusmanom, kao i sa bivšim vjerenikom, glumcem Čeningom Tejtumom.

- Izuzetno je teško izlaziti sa nekim kada ste slavna ličnost. Hari ne bi javno bio sa Zoi da ova veza za njega nema poseban značaj - navodi izvor.

U septembru prošle godine, izvori Page Sixa tvrdili su da je odnos popularnog para “od nule do 100” napredovao izuzetno brzo. Tada su viđeni kako večeraju sa prijateljima u luksuznom restoranu Cut, u okviru hotela Four Seasons u Njujorku.

Zoi Kravic je ranije bila u braku sa glumcem Karlom Glusmanom od 2019. do 2020. godine, a potom se vjerila sa Čeningom Tejtumom 2023. godine, nakon dvije godine veze. Par se razišao u oktobru 2024, nekoliko mjeseci nakon premijere filma “Blink Twice”, koji je Tejtum glumio, a Kravic režirala.

Hari Stajls, dobitnik Gremija za hit “Watermelon Sugar”, u prošlosti je bio u vezi sa glumicom Tejlor Rasel, rediteljkom Olivijom Vajld, manekenkom Kendal Džener, kao i sa pjevačicom Tejlor Svift, bliskom prijateljicom Zoi Kravic. Mediji su ga 2023. godine povezivali i sa manekenkom Emili Ratajkovski.