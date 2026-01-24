Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NA ODMORU S KĆERKAMA

Karleuša nakon drame pokazala vrelo tijelo u bikiniju: Mnoge joj zavide

Nakon što se oglasila i rekla da je "sve riješeno" u vezi sa Duškom Tošićem, objavila je tri provokativna snimka u bikiniju

Jelena Karleuša - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dž. M.

24.1.2026

Jelena Karleuša i dalje provodi vrijeme u Dubaiju sa svojim kćerkama Atinom i Nikom, a nakon nedavne drame u Beogradu pokazala je koliko se trudi da odmor za nju i njene nasljednice protekne bez problema.

Nakon što se oglasila i rekla da je "sve riješeno" u vezi sa Duškom Tošićem, objavila je tri provokativna snimka u bikiniju ukrašenom školjkicama i resama.

Na snimcima je djelovala samouvjereno i raspoloženo. 

- Miševi kolo vode jer mačke nema - jedan je od komentara koji je privukao najviše lajkova.

Nakon uživanja na plaži, tri dame otišle su u šoping, gdje su se takoer snimile, i to uz čuveni stari hit "Džuli".

Podsjetimo, Karleuša je iz Dubaija prijavila bivšeg supruga da je “upao” u stan gdje živi sa kćerkama i zamijenio brave na vratima, Tošić cijelu noć nije izlazio iz stana.

Više puta tokom noći policijski službenici su obilazili i neko vrijeme dežurali ispred zgrade na Dedinju, a javnosti nepoznati muškarac i žena koje je Duško dočekao nešto prije 23 sata u garaži u stanu su ostali do ranih jutarnjih sati.

Na terasi se nalazio i opran veš, koji je ostao napolju iako je temperatura u minusu.

Iz kuće je izašao Duško Tošić u pratnji dvojice uniformisanih policajaca.

# BIKINI
# JELENA KARLEUSA
# DUBAI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (15)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.