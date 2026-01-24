Karleuša nakon drame pokazala vrelo tijelo u bikiniju: Mnoge joj zavide

Jelena Karleuša i dalje provodi vrijeme u Dubaiju sa svojim kćerkama Atinom i Nikom, a nakon nedavne drame u Beogradu pokazala je koliko se trudi da odmor za nju i njene nasljednice protekne bez problema.
Nakon što se oglasila i rekla da je "sve riješeno" u vezi sa Duškom Tošićem, objavila je tri provokativna snimka u bikiniju ukrašenom školjkicama i resama.
Na snimcima je djelovala samouvjereno i raspoloženo.
- Miševi kolo vode jer mačke nema - jedan je od komentara koji je privukao najviše lajkova.
Nakon uživanja na plaži, tri dame otišle su u šoping, gdje su se takoer snimile, i to uz čuveni stari hit "Džuli".
Podsjetimo, Karleuša je iz Dubaija prijavila bivšeg supruga da je “upao” u stan gdje živi sa kćerkama i zamijenio brave na vratima, Tošić cijelu noć nije izlazio iz stana.
Više puta tokom noći policijski službenici su obilazili i neko vrijeme dežurali ispred zgrade na Dedinju, a javnosti nepoznati muškarac i žena koje je Duško dočekao nešto prije 23 sata u garaži u stanu su ostali do ranih jutarnjih sati.
Na terasi se nalazio i opran veš, koji je ostao napolju iako je temperatura u minusu.
Iz kuće je izašao Duško Tošić u pratnji dvojice uniformisanih policajaca.