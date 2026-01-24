Karleuša nakon drame pokazala vrelo tijelo u bikiniju: Mnoge joj zavide

Jelena Karleuša i dalje provodi vrijeme u Dubaiju sa svojim kćerkama Atinom i Nikom, a nakon nedavne drame u Beogradu pokazala je koliko se trudi da odmor za nju i njene nasljednice protekne bez problema.

Nakon što se oglasila i rekla da je "sve riješeno" u vezi sa Duškom Tošićem, objavila je tri provokativna snimka u bikiniju ukrašenom školjkicama i resama.

Na snimcima je djelovala samouvjereno i raspoloženo.