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NOVA LJUBAV

Dakota Džonson i muzičar potvrdili ljubavnu vezu: Uhvaćeni kako se drže za ruke na intimnom sastanku

Rol Model je rođen kao Taker Pilsberi, a posljednjih godina bilježi rast popularnosti na alternativnoj pop i hip-hop sceni

Dakota Džonson - Avaz
Dakota Džonson oduševila elegancijom - Avaz
Dakota Džonson - Avaz
Dakota Džonson - Avaz
Dakota Džonson - Avaz
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E. A.

26.1.2026

Glumica Dakota Džonson i muzičar Rol Model naizgled su potvrdili romantičnu vezu nakon što su fotografisani tokom prijatne večere u Los Anđelesu.

Par je uočen u popularnom gradskom restoranu, gdje su večerali u društvu prijatelja i djelovali veoma blisko, duboko uronjeni u razgovor.

Po izlasku iz restorana, Džonson i Rol Model su se smijali i razmjenjivali nježnosti, a na pojedinim fotografijama viđeni su i kako se drže za ruke.

Za izlazak, 36-godišnja Dakota Džonson nosila je crni čipkani top, crne pantalone i crni mantil, uz torbu sa leopard printom. Rol Model, 28-godišnji pjevač i reper, bio je obučen u tamnosivi džemper od rebrastog pletiva, crne farmerke i crni šal.

Podsjetimo, glasine o njihovoj vezi pojavile su se još u decembru 2025. godine, kada su prvi put fotografisani na večeri uz svijeće sa prijateljima. Prema navodima izvora bliskog paru, koji je tada govorio za TMZ, njih dvoje su bili veoma bliski i sjedjeli zbijeni u restoranskoj loži.

Dodatno su podgrijali spekulacije prošle sedmice, kada su zajedno viđeni kako ulaze u poznati holivudski lokal Marvin u Beverli Hilsu.

Rol Model je rođen kao Taker Pilsberi, a posljednjih godina bilježi rast popularnosti na alternativnoj pop i hip-hop sceni.

Nova romansa dolazi šest mjeseci nakon što je Dakota Džonson raskinula dugogodišnju vezu i vjeridbu sa Krisom Martinom, frontmenom grupe Coldplay. Njih dvoje su bili zajedno gotovo osam godina prije nego što su se razišli u junu 2025.

Iako ni Džonson ni Martin javno nisu govorili o razlozima raskida, izvor je za US Sun naveo da su presudni faktori bili razlika u godinama (12) i različiti pogledi na roditeljstvo.

- Dakota je godinama pokušavala da njihova veza uspije. Svaki raskid ju je duboko pogađao - rekao je izvor, dodajući da je glumica razmišljala o djeci, dok je Martin smatrao da je to poglavlje njegovog života završeno.

Uprkos raskidu, izvor tvrdi da su “stvorili lijepe porodične uspomene” i da će oboma trebati vrijeme da nastave dalje.

# DAKOTA DŽONSON
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