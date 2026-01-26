Dakota Džonson i muzičar potvrdili ljubavnu vezu: Uhvaćeni kako se drže za ruke na intimnom sastanku

Glumica Dakota Džonson i muzičar Rol Model naizgled su potvrdili romantičnu vezu nakon što su fotografisani tokom prijatne večere u Los Anđelesu.

Par je uočen u popularnom gradskom restoranu, gdje su večerali u društvu prijatelja i djelovali veoma blisko, duboko uronjeni u razgovor.

Po izlasku iz restorana, Džonson i Rol Model su se smijali i razmjenjivali nježnosti, a na pojedinim fotografijama viđeni su i kako se drže za ruke.

Za izlazak, 36-godišnja Dakota Džonson nosila je crni čipkani top, crne pantalone i crni mantil, uz torbu sa leopard printom. Rol Model, 28-godišnji pjevač i reper, bio je obučen u tamnosivi džemper od rebrastog pletiva, crne farmerke i crni šal.

Podsjetimo, glasine o njihovoj vezi pojavile su se još u decembru 2025. godine, kada su prvi put fotografisani na večeri uz svijeće sa prijateljima. Prema navodima izvora bliskog paru, koji je tada govorio za TMZ, njih dvoje su bili veoma bliski i sjedjeli zbijeni u restoranskoj loži.

Dodatno su podgrijali spekulacije prošle sedmice, kada su zajedno viđeni kako ulaze u poznati holivudski lokal Marvin u Beverli Hilsu.

Rol Model je rođen kao Taker Pilsberi, a posljednjih godina bilježi rast popularnosti na alternativnoj pop i hip-hop sceni.

Nova romansa dolazi šest mjeseci nakon što je Dakota Džonson raskinula dugogodišnju vezu i vjeridbu sa Krisom Martinom, frontmenom grupe Coldplay. Njih dvoje su bili zajedno gotovo osam godina prije nego što su se razišli u junu 2025.