Viktorijin anđeo progovorio o estetskim zahvatima

– Oduvijek sam imala ove usne – poručila je, potvrdivši da je ranije imala operaciju nosa, ali bez želje da se zadržava na tom zahvatu. Kako ističe, važnije joj je govoriti o iskustvima koja su imala daleko ozbiljniji utjecaj na njeno zdravlje.

U razgovoru za magazin Varajeti, Amelija je naglasila da nikada nije imala filere u usnama, uprkos čestim nagađanjima na društvenim mrežama.

Anđelica Amelija Grej Hamlin odlučila je stati ukraj glasinama o svom izgledu te je prvi put otvoreno govorila o estetskim zahvatima koje je imala, ali i o ozbiljnim zdravstvenim posljedicama s kojima se suočila.

Kao tinejdžerka, sa samo 16 godina, Amelija se podvrgnula operaciji smanjenja grudi nakon što je pirsing izazvao tešku infekciju. Kasnije je saznala da je u tom trenutku bila svega nekoliko sati udaljena od sepse.

Nekoliko godina kasnije odlučila se na ugradnju implantata, priznajući da je tu odluku donijela pod utjecajem nesigurnosti i pritiska iz privatnog života.

– Bila sam u vezi s osobom starijom od mene dok sam još bila vrlo mlada i dopustila sam njegovom poimanju ljepote da utiče na moje odluke. Probudila sam se u tijelu s kojim se nisam mogla poistovjetiti – ispričala je.

Nažalost, zahvat je doveo do ozbiljnih komplikacija. Implantati su pritiskali živce, zbog čega je trpjela jake bolove i imala poteškoće s pokretima ruku. Sve je kulminiralo 14-satnom rekonstruktivnom operacijom, nakon koje se, kako kaže, tek tada počela osjećati kao svoja.

Amelija Grej Hamlin naglasila je da želi poslati jasnu poruku o važnosti brige za psihičko i fizičko zdravlje, ali i upozoriti na opasnosti donošenja odluka o vlastitom tijelu pod pritiskom tuđih očekivanja.