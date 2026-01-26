Viktorijin anđeo progovorio o estetskim zahvatima

Anđelica Amelija Grej Hamlin odlučila je stati ukraj glasinama o svom izgledu te je prvi put otvoreno govorila o estetskim zahvatima koje je imala, ali i o ozbiljnim zdravstvenim posljedicama s kojima se suočila.
U razgovoru za magazin Varajeti, Amelija je naglasila da nikada nije imala filere u usnama, uprkos čestim nagađanjima na društvenim mrežama.
– Oduvijek sam imala ove usne – poručila je, potvrdivši da je ranije imala operaciju nosa, ali bez želje da se zadržava na tom zahvatu. Kako ističe, važnije joj je govoriti o iskustvima koja su imala daleko ozbiljniji utjecaj na njeno zdravlje.
Kao tinejdžerka, sa samo 16 godina, Amelija se podvrgnula operaciji smanjenja grudi nakon što je pirsing izazvao tešku infekciju. Kasnije je saznala da je u tom trenutku bila svega nekoliko sati udaljena od sepse.
Nekoliko godina kasnije odlučila se na ugradnju implantata, priznajući da je tu odluku donijela pod utjecajem nesigurnosti i pritiska iz privatnog života.
– Bila sam u vezi s osobom starijom od mene dok sam još bila vrlo mlada i dopustila sam njegovom poimanju ljepote da utiče na moje odluke. Probudila sam se u tijelu s kojim se nisam mogla poistovjetiti – ispričala je.
Nažalost, zahvat je doveo do ozbiljnih komplikacija. Implantati su pritiskali živce, zbog čega je trpjela jake bolove i imala poteškoće s pokretima ruku. Sve je kulminiralo 14-satnom rekonstruktivnom operacijom, nakon koje se, kako kaže, tek tada počela osjećati kao svoja.
Amelija Grej Hamlin naglasila je da želi poslati jasnu poruku o važnosti brige za psihičko i fizičko zdravlje, ali i upozoriti na opasnosti donošenja odluka o vlastitom tijelu pod pritiskom tuđih očekivanja.