Influencerice osvojile Jahorinu: Planina postala hit destinacija zime

Dok su mnogi januar proveli u sivim gradovima, regionalne influencerice odlučile su da zimu žive punim plućima – i to na Jahorini. Proteklog vikenda planina je bila epicentar dobrog raspoloženja, stila i društvenih mreža, zahvaljujući ekskluzivnom zimskom okupljanju koje je privuklo pažnju online publike.
Luksuzni ambijent, snijeg kao s razglednice i savršno uklopljeni lifestyle momenti pretvorili su Jahorinu u pravu jet set pozornicu. Od jutarnjih rituala uz planinski pogled, preko adrenalinskih vožnji sankama, do opuštenih druženja uz domaću kuhinju – svaki detalj bio je spreman za Instagram.
Posebnu pažnju privukli su spontani trenuci: smijeh na snijegu, povratak u djetinjstvo uz sankanje kroz šumu i neformalna druženja bez protokola. Upravo ti kadrovi preplavili su društvene mreže i potvrdili ono što se već šuška – Jahorina je ove zime „the place to be“.
Influencerice su još jednom pokazale da znaju prepoznati dobru priču, a planina se savršeno uklopila u taj narativ – prirodna, glamurozna i dovoljno opuštena da ponudi bijeg od gradske svakodnevice.
Ako je suditi po reakcijama publike i objavama koje su danima punile feedove, Jahorina je ove zime dobila novu ulogu – postala je lifestyle atrakcija koju svi žele doživjeti, ali i pokazati.