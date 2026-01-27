Influencerice osvojile Jahorinu: Planina postala hit destinacija zime

Dok su mnogi januar proveli u sivim gradovima, regionalne influencerice odlučile su da zimu žive punim plućima – i to na Jahorini. Proteklog vikenda planina je bila epicentar dobrog raspoloženja, stila i društvenih mreža, zahvaljujući ekskluzivnom zimskom okupljanju koje je privuklo pažnju online publike.

Luksuzni ambijent, snijeg kao s razglednice i savršno uklopljeni lifestyle momenti pretvorili su Jahorinu u pravu jet set pozornicu. Od jutarnjih rituala uz planinski pogled, preko adrenalinskih vožnji sankama, do opuštenih druženja uz domaću kuhinju – svaki detalj bio je spreman za Instagram.