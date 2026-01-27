Kim Kardašijan: Porađala sam se uz “Boemsku rapsodiju”, plačem kad se sjetim

Kim Kardašijan je otkrila da je Kanje Vest pustio pjesmu “Bohemian Rhapsody” benda Queen u trenutku kada je njihova kćerka Nort došla na svijet.

Tokom gostovanja u podkastu sestre Kloi Kardašijan “Khloé In Wonder Land”, prisjetila se kako je reper preuzeo stvar u svoje ruke dok se ona porađala 2013. godine.

- Znala je šta želi od trenutka kada je rođena. Rođenje uz pjesmu ‘Bohemian Rhapsody’. Kortni i ja stalno pričamo o tome. Kanje je bio DJ, pa je pustio tu pjesmu baš kad je izašla. Zar nije baš ona? Kortni i ja se smijemo i plačemo istovremeno kad mislimo na taj trenutak. Toliko je čudan, ali emotivan trenutak za mene - pričala je Kim.

Takođe je učestvovala na pjesmi “Childlike Things” FKA Twigs sa albuma “Euxesua”prošle godine, pjevajući na japanskom.

Što se tiče Kanjea, on treba da objavi 12. studijski album “BULLY” 30. januara, nakon što je iznenada najavio projekat tokom komičarske večeri prošlog mjeseca.