Marta Stjuart (84) razotkriva istinu: Nikada nisam imala plastičnu operaciju

Marta Stjuart (84) progovorila je o dugogodišnjim glasinama da je podvrgnuta plastičnoj hirurgiji zbog šokantno mladolikog izgleda.

U razgovoru za People, poznata američka lajfstajl ikona kategorički je demantovala.

“Svi tvrde da sam imala plastičnu operaciju, a ja nikada nisam imala plastičnu operaciju. Ja sam najiskrenija osoba na svijetu, ali ako mi ne vjeruju, ne znam šta da kažem”, poručila je.

Ona je otkrila da je jedini put kad je plastični hirurg dirao njeno lice bio nakon nesreće prije oko deset godina.

Dok je izlazila iz kuće rano ujutro, tokom sniježne oluje da poljubi francuske buldoge, jedan od pasa je reagovao neočekivano.

Udario ju je šapom, rasjekao usnu.

“Stigli smo u bolnicu i mislim da su mi stavili 16 šavova. Ne mogu to nazvati plastičnom operacijom, to je bila ‘reparacija’. To je jedini put kad je plastični hirurg radio na mom licu”, tvrdi Marta.