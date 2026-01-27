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MANEKENKA

Ko je nova djevojka Vinsenta Kasela: Kažu ljepša od Monike Belući

No, osim sretnih vijesti, javnost ne prestaje brujati o nevjerovatnoj fizičkoj sličnosti između Narah i Kaselove bivše supruge

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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E. A.

27.1.2026

Samo nekoliko mjeseci nakon što je u aprilu 2023. godine potvrđen njegov razvod od Vansana Kasela (Vincent Cassel) i Tine Kunakej (Tina Kunakey), s kojom ima kćer Amazonie, slavni glumac viđen je u društvu nove ljepotice.

Francuski glumac Vansan Kasel (Vincent Cassel) (60), poznat po karizmatičnim ulogama negativaca i burnom ljubavnom životu, ponovo je u središtu medijske pažnje. U 58. godini života dobio je četvrto dijete, prvog sina, s novom partnericom, 30 godina mlađom brazilskom manekenkom Narah Baptistom (Narah Baptista).

No, osim sretnih vijesti, javnost ne prestaje brujati o nevjerovatnoj fizičkoj sličnosti između Narah i Kaselove bivše supruge Tine Kunakej, postavljajući pitanje ima li slavni glumac vrlo specifičan tip žene.

Rasprava se proširila i na usporedbe s njegovom prvom suprugom, ikonom ljepote Monikom Beluči (Monica Bellucci), s kojom ima dvije kćeri, Devu i Leoni. Iako se Beluči stilski i karakterno razlikuje od njegovih mlađih partnerica, zajednička im je mediteranska, odnosno latinska ljepota, snažna pojava i karijera u svijetu mode i filma.

# VINCENT KASSEL
# NARAH BAPTISTA
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