Ko je nova djevojka Vinsenta Kasela: Kažu ljepša od Monike Belući

Samo nekoliko mjeseci nakon što je u aprilu 2023. godine potvrđen njegov razvod od Vansana Kasela (Vincent Cassel) i Tine Kunakej (Tina Kunakey), s kojom ima kćer Amazonie, slavni glumac viđen je u društvu nove ljepotice.

Francuski glumac Vansan Kasel (Vincent Cassel) (60), poznat po karizmatičnim ulogama negativaca i burnom ljubavnom životu, ponovo je u središtu medijske pažnje. U 58. godini života dobio je četvrto dijete, prvog sina, s novom partnericom, 30 godina mlađom brazilskom manekenkom Narah Baptistom (Narah Baptista).

No, osim sretnih vijesti, javnost ne prestaje brujati o nevjerovatnoj fizičkoj sličnosti između Narah i Kaselove bivše supruge Tine Kunakej, postavljajući pitanje ima li slavni glumac vrlo specifičan tip žene.

Rasprava se proširila i na usporedbe s njegovom prvom suprugom, ikonom ljepote Monikom Beluči (Monica Bellucci), s kojom ima dvije kćeri, Devu i Leoni. Iako se Beluči stilski i karakterno razlikuje od njegovih mlađih partnerica, zajednička im je mediteranska, odnosno latinska ljepota, snažna pojava i karijera u svijetu mode i filma.