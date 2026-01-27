Tejana Tejlor bez grudnjaka i u potpuno providnoj haljini na reviji u Parizu: Kraljica večeri

Zvijezda filma “One Battle After Another”, koja ima 35 godina, pozirala je fotografima u crnoj čipkanoj haljini do koljena, ispod koje nije nosila grudnjak, dok je preko ramena prebacila dugi sako u stilu blejzera.

Američka pjevačica i glumica Tejana Tejlor izazvala je veliku pažnju javnosti pojavivši se u smjeloj, potpuno providnoj čipkanoj haljini na reviji modne kuće Schiaparelli u okviru Nedjelje mode u Parizu.

Smjelo izdanje dodatno je naglasilo njenu vitku figuru i duge, zategnute noge.

Stajling je upotpunila visokim crnim potpeticama, upečatljivom srebrnom ogrlicom ukrašenom dijamantima, kao i raskošnom krunom u istom tonu, zbog čega su je mnogi modni komentatori opisali kao “kraljicu večeri”.

Tejana Tejlor je uz osmijeh pozdravljala prisutne i samouvjereno pozirala pred objektivima, potvrđujući status modne ikone poznate po hrabrim i nekonvencionalnim izdanjima.

Njeno pojavljivanje u Parizu uslijedilo je svega nekoliko dana nakon uspješnog gostovanja u emisiji “Saturday Night Live”, gdje se pojavila zajedno sa djecom, dodatno privukavši pažnju medija i publike.

Tejlor i ovog puta pokazuje da su moda, samopouzdanje i lični izraz neraskidivo povezani, a njen nastup na Nedjelji mode u Parizu već se ubraja među najzapaženije trenutke ovogodišnje modne sezone.

Podsjetimo, Tejana Tejlor je nedavno nominovana za nagradu Oskar, u kategoriji – najbolja ženska sporedna uloga. I to za rolu u filmu “One Battle After Another”.