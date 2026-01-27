Viktorija Bekam odlikovana u Parizu: Francusko viteško priznanje uz podršku porodice, ali bez Bruklina

Britanska dizajnerka Viktorija Bekam dobila je jedno od najprestižnijih francuskih kulturnih priznanja – titulu Viteza reda umjetnosti i književnosti, koju dodjeljuje Ministarstvo kulture Francuske.
Svečana, intimna ceremonija održana je u Parizu, gradu koji Bekam već godinama smatra profesionalnom i kreativnom bazom.
Gotovo deceniju nakon što je 2017. godine odlikovana britanskim ordenom OBE, Viktorija Bekam je istakla da joj je ovo priznanje posebno lično.
U emotivnom govoru zahvalila je suprugu Dejvidu Bekamu, nazvavši ga “prvim investitorom”, kao i roditeljima i djeci na bezrezervnoj podršci tokom godina građenja modnog brenda.
Za ceremoniju, Viktorija Bekam je odabrala elegantnu crnu haljinu dugih rukava sa visokim prorezima, dok su joj se pridružili suprug Dejvid i djeca Kruz, Romeo i Harper Bekam, usklađeni u tamnim tonovima. Među zvanicama su bili i Ana Vintur, Fransoa-Anri Pino, Antoan Arno, Hajder Akerman i Helena Kristensen.
Izostao je najstariji sin Bruklin, koji je nedavno oštro kritikovao mamu i oca.
Priznanje joj je uručila francuska ministarka kulture Rašida Dati, koja je u obraćanju istakla Viktorijinu dosljednost i autentičnost u modi.
Naglasila je da je njen dizajnerski jezik zasnovan na preciznosti, arhitektonskom pristupu i funkcionalnosti, te da upravo ta iskrenost čini luksuz dostupnijim i razumljivijim.
U nastavku ceremonije, Viktorija Bekam je istakla da, iako je ponosna na britansko porijeklo, Francuska ima posebno mjesto u njenom profesionalnom životu jer modu tretira kao umjetnost. Kako je rekla, priznanje u Parizu vidi kao potvrdu dugogodišnje posvećenosti i rada.