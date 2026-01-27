Viktorija Bekam odlikovana u Parizu: Francusko viteško priznanje uz podršku porodice, ali bez Bruklina

Svečana, intimna ceremonija održana je u Parizu, gradu koji Bekam već godinama smatra profesionalnom i kreativnom bazom.

Britanska dizajnerka Viktorija Bekam dobila je jedno od najprestižnijih francuskih kulturnih priznanja – titulu Viteza reda umjetnosti i književnosti, koju dodjeljuje Ministarstvo kulture Francuske.





Gotovo deceniju nakon što je 2017. godine odlikovana britanskim ordenom OBE, Viktorija Bekam je istakla da joj je ovo priznanje posebno lično.

U emotivnom govoru zahvalila je suprugu Dejvidu Bekamu, nazvavši ga “prvim investitorom”, kao i roditeljima i djeci na bezrezervnoj podršci tokom godina građenja modnog brenda.

Za ceremoniju, Viktorija Bekam je odabrala elegantnu crnu haljinu dugih rukava sa visokim prorezima, dok su joj se pridružili suprug Dejvid i djeca Kruz, Romeo i Harper Bekam, usklađeni u tamnim tonovima. Među zvanicama su bili i Ana Vintur, Fransoa-Anri Pino, Antoan Arno, Hajder Akerman i Helena Kristensen.

Izostao je najstariji sin Bruklin, koji je nedavno oštro kritikovao mamu i oca.

Priznanje joj je uručila francuska ministarka kulture Rašida Dati, koja je u obraćanju istakla Viktorijinu dosljednost i autentičnost u modi.