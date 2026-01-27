Bela Hadid i njen partner Adan Banuelos raskinuli nakon dvije godine veze

Bela Hadid i njen partner Adan Banuelos raskinuli su vezu nakon dvije godine.

Izvor blizak paru je za People rekao da se Hadid trudi ostati pozitivna.

- Zauzeta je poslom i provodi vrijeme s bliskim prijateljima. Još uvijek se nosi s emocijama nakon raskida jer je to bila jako ozbiljna veza - rekao je.

Banuelos je prošle godine podijelio fotografije na kojima su slavili godišnjicu i Bellin rođendan. Na fotografijama par je pokazao posebnu bliskost, uz poljupce i držeći se za ruke.

- Oktobar je postao poseban mjesec. To je mjesec u kojem te Bog poslao, uz sav haos i ružnoću, on nam je dao nešto čisto i lijepo. Volim te dušo. Podsjećat ću te svaki dan koliko - naveo je.