Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SLAVNI PAR

Bela Hadid i njen partner Adan Banuelos raskinuli nakon dvije godine veze

Izvor blizak paru je za People rekao da se Hadid trudi ostati pozitivna

Bela Hadid i Adan. Instagram

E. A.

27.1.2026

Bela Hadid i njen partner Adan Banuelos raskinuli su vezu nakon dvije godine.

Izvor blizak paru je za People rekao da se Hadid trudi ostati pozitivna.

- Zauzeta je poslom i provodi vrijeme s bliskim prijateljima. Još uvijek se nosi s emocijama nakon raskida jer je to bila jako ozbiljna veza - rekao je.

Banuelos je prošle godine podijelio fotografije na kojima su slavili godišnjicu i Bellin rođendan. Na fotografijama par je pokazao posebnu bliskost, uz poljupce i držeći se za ruke.

- Oktobar je postao poseban mjesec. To je mjesec u kojem te Bog poslao, uz sav haos i ružnoću, on nam je dao nešto čisto i lijepo. Volim te dušo. Podsjećat ću te svaki dan koliko - naveo je.

Bela Hadid i njen partner Adan Banuelos. Instagram

Hadid je ranije navela kako Banuelos nije znao mnogo o njenoj slavi kada su se prvi put sreli.

Ona je nedavno promovisala najnoviju ulogu u filmu "The Beauty" u kojem glume Ashton Kučer (Kutcher), Antoni Ramos (Anthony Ramos) i Džeremi Pope (Jeremy Pope).

# BELA HADID
# ADAN BANUELOS
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.