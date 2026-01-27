Prve fotografije trudne pjevačice: Utegla se u usku haljinu

Pjevačica Edita Aradinović nedavno je podijelila sretne vijesti s obožavateljima i potvrdila da je u trudnoći, u trećem mjesecu. Edita i njen partner Nenad Stević očekuju svoje prvo dijete, a pjevačica je već podijelila sretne trenutke s javnošću, govoreći da je za nju počela nova era života. U svojoj objavi istaknula je kako je zahvalna Bogu na svemu i kako je ovo trenutak koji se ne može objasniti, već se jednostavno živi.

Nedavno je na svom Instagramu podijelila fotografije iz kabine butika gdje je isprobavala stvari, a uska siva haljina istaknula je njezino tijelo i trudnički stomak koji postepeno postaje vidljiv. Obožavatelji su s nestrpljenjem komentirali njezine objave, a mnogi su primijetili da je u jednom od postova dodala emodži devojčice, što je mnogima izgledalo kao moguće otkriće pola bebe.