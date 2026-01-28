Georgina posjetila crkvu i opet razljutila javnost: Koliko mrtvih životinja nosiš?

Vjerenica Kristijana Ronalda, Georgina Rodrigez, od prvog dana kada je postala poznata javnosti – bila je na meti negativnih komentara.

Zamjerali su joj dosta toga, a uglavnom činjenicu da ima dosta novca i može sebi da priušti brojna zadovoljstva.

Nijedno njeno javno pojavljivanje nije imalo pozitivne komentare, a stil i ukus kao da nikada nije uspjela da izgradi ili bar da se približi onome što drugi žele da vide od nje, navodi Super žena.

Posljednje u nizu što je izazvalo negativne komentare bila je objava iz Španije, i to iz jedne crkve u kojoj se Georgina fotografisala.

Za tu priliku bila je u odjevena “jednostavno”, imala je dugačku bundu i bijele čizme sa visokom štiklom.

- Posjeta mom Bogu sa mojom sestrom - napisala je Georgina u opisu fotografije.

Bijele čizmice i bunda su zasmetali velikoj većini njenih pratilaca, a našli su manu i opisu, s obzirom na to da je Boga nazvala “njenim”.

“Takav kič nije za crkvu”, “Bog više voli skromne ljude”, “Koliko mrtvih životinja nosiš na sebi”, “Nadam se da je to vještačko krzno”, bili su samo neki od komentara.