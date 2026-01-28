Al Paćino joj je očuh, ljubila je DiKaprija, a sada osvaja Holivud: Ko je Kamila

Njezino pojavljivanje u senzacionalnoj crvenoj haljini brenda Versace ostavlja snažan dojam i gledatelje odmah odvodi iz zimske svakodnevice u egzotičnu Kolumbiju.

Ovog januara teško je ne razmišljati o crvenim haljinama, a zaslužna za to je Kamila Moron u novoj sezoni serije The Night Manager.

Ovog januara teško je ne razmišljati o crvenim haljinama, a zaslužna za to je Kamila Moron u novoj sezoni serije The Night Manager.

Kamila u seriji tumači lik Roksane Bolaños, utjecajne brokerice iz Miamija s kolumbijskim korijenima, koja pomaže Jonathanu Paju, liku Toma Hidlstona, da se infiltrira u mrežu krijumčarenja oružja. I dok je Pajeva misija središnja u radnji, Roksanina garderoba ukrade svaku scenu.

Stil kao oružje

Od poslovnih kombinacija brenda The Row, koje podsjećaju na estetiku Hejli Biber i Kendal Džener, do glamuroznih večernjih izdanja, Roksana već pri prvom pojavljivanju ostavlja dojam žene na vrhu moćne hijerarhije.

- Roksana je lik s velikim budžetom - otkriva za Vogue kostimograf druge sezone Oliver Kronk.

No prava zvijezda njezina ormara je spomenuta Versace haljina. "Ne mogu vam opisati koliko smo haljina pregledali dok nismo pronašli onu pravu", prisjeća se Kronk potrage za savršenim komadom koji će privući sve poglede. Čim je Kamila obukla klasičnu drapiranu haljinu s prepoznatljivom kopčom u obliku Meduze, znali su da su našli onu pravu.

Kronk dodaje da je inspiraciju za Roksanin stil pronašao u glamuru Penelope Kruz, ali i u modnom izričaju Bianke Džeger. Ključnu ulogu u oblikovanju Roksanine garderobe imala je i kolumbijska dizajnerica Johana Ortis, koja je savjetovala tim o uzorcima i modnim dodacima.

Njezina haljina s uzorkom hibiskusa također se pojavljuje u seriji. Urugvajska dizajnerica Gabrijela Hirst bila je još jedna važna stilska referenca, a Kronk se pobrinuo da u seriju uključi i radove lokalnih kolumbijskih obrtnika, poput unikatnih torbica i nakita dizajnerice Paole Siginolfi. Kao što je to često u špijunskim dramama, i ovdje odjeća postaje produžetak karaktera – Roksanina garderoba njezin je oklop.

Odrasla pod svjetlima Holivuda

Kamila Moron odrasla je u srcu holivudske elite, u Beverly Hillsu. Danas 28-godišnja glumica kći je argentinskih glumaca Maksima Moronea i Lucile Polak. Nakon razvoda roditelja 2006. godine, njezina majka započela je vezu s holivudskom legendom Alom Pačinom, kojeg Kamila i danas smatra svojim očuhom.

Odrastanje u takvom okruženju značilo je da joj je viđanje zvijezda poput Breda Pita u lokalnom kafiću bilo sasvim uobičajeno. Ipak, unatoč poznanstvima i slavnom krugu, Kamila naglašava da se za svoju karijeru morala sama izboriti. Promatrajući roditelje kako se bore s financijskom neizvjesnošću glumačkog posla, u jednom je trenutku gotovo odustala.

"Gledala sam ih kako se cijeli život trude biti financijski neovisni glumci i sve to mi se ogadilo", ispričala je za Los Angeles Times. "Mislila sam: 'Upisat ću fakultet. Imat ću normalan posao od 9 do 5.' A onda sam, naravno, završila baš kao i oni."

Od manekenke do cijenjene glumice

Kamila je karijeru započela kao manekenka, a prvu filmsku ulogu ostvarila je 2013. godine. No uloga koja joj je donijela prepoznatljivost bila je ona Kamile Dan u hit seriji Deyzi Džouns & The Six. Njezina vrlo medijski popraćena veza s Leonardom DiKaprijem, koja je trajala četiri godine i završila 2022. godine, samo dva mjeseca nakon njezina 25. rođendana, dodatno ju je izložila javnosti i potaknula je da se još snažnije dokaže kao glumica.