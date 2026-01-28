Bila je mezimica Amerike: Svi u čudu kako sada izgleda

Amanda Bajnes ponovo je privukla pažnju javnosti objavom na Instagramu, u kojoj je iznenadila novim, upečatljivim izgledom. U kratkom videu pokazala je ljubičasto obojene obrve, što je odmah izazvalo brojne zabrinute reakcije pratitelja. Video je objavila u petak, snimajući se u automobilu na parkingu, s izbijeljenom kosom i ružem za usne koji je bio usklađen s bojom obrva. U obraćanju je otkrila da se vraća muzici te da će se već sutradan ponovo naći u studiju.

Zdravo svima, htjela sam se samo kratko javiti i reći da se sutra vraćam u studio raditi na svojoj pjesmi Girlfriend. Jako sam uzbuđena i jedva čekam da je i vi čujete. Želim vam svima lijepu večer - rock on - poručila je 39-godišnja bivša dječija zvijezda. Uz neobične obrve, pažnju je privukla i izrazito duga manikura, dok je cjelokupan styling dodatno naglasio njen povratak u javni prostor. U decembru prošle godine, Bajnes je otvoreno govorila o promjenama koje je uvela u svoj život, uključujući proces mršanja. Otkrila je da je do sada izgubila blizu 20 kilograma te da namjerava nastaviti u tom smjeru. Iskreno, jako sam zadovoljna dosadašnjim rezultatima. Voljela bih izgubiti još dvadesetak kilograma - rekla je u jednoj od objava.