SLAVNA GLUMICA

Bila je mezimica Amerike: Svi u čudu kako sada izgleda

28.1.2026

Amanda Bajnes ponovo je privukla pažnju javnosti objavom na Instagramu, u kojoj je iznenadila novim, upečatljivim izgledom. U kratkom videu pokazala je ljubičasto obojene obrve, što je odmah izazvalo brojne zabrinute reakcije pratitelja.

Video je objavila u petak, snimajući se u automobilu na parkingu, s izbijeljenom kosom i ružem za usne koji je bio usklađen s bojom obrva. U obraćanju je otkrila da se vraća muzici te da će se već sutradan ponovo naći u studiju.

Instagram


Zdravo svima, htjela sam se samo kratko javiti i reći da se sutra vraćam u studio raditi na svojoj pjesmi Girlfriend. Jako sam uzbuđena i jedva čekam da je i vi čujete. Želim vam svima lijepu večer - rock on - poručila je 39-godišnja bivša dječija zvijezda.

Uz neobične obrve, pažnju je privukla i izrazito duga manikura, dok je cjelokupan styling dodatno naglasio njen povratak u javni prostor.

U decembru prošle godine, Bajnes je otvoreno govorila o promjenama koje je uvela u svoj život, uključujući proces mršanja. Otkrila je da je do sada izgubila blizu 20 kilograma te da namjerava nastaviti u tom smjeru.

Iskreno, jako sam zadovoljna dosadašnjim rezultatima. Voljela bih izgubiti još dvadesetak kilograma - rekla je u jednoj od objava.

Osim terapije, promijenila je i dnevnu rutinu - priznala je da redovno ide na pilates već u ranim jutarnjim satima. Ranije je javno govorila i o borbi s ovisnošću o Adderallu, koji je još 2018. opisala kao opasnu zamjenu za tablete za mršanje.

Podsjetimo, Bajnes je godinama bila pod starateljstvom svoje majke, koje je okončano 2022. godine, a prošle je godine nakratko bila hospitalizirana zbog psihičkih poteškoća. Danas se, čini se, postepeno vraća javnom životu.

Aktivna je na društvenim mrežama, sarađuje s pojedinim brendovima te, kako sama kaže, pokušava živjeti stabilnije i zdravije. U međuvremenu je završila školu mode te je 2019. diplomirala na Fashion Institute of Design & Merchandising.

# AMANDA BAJNES
