Danijela Dimitrovska se udala u haljini Viktorije Bekam: Cijena je mnoge iznenadila

Voditeljka i manekenka Danijela Dimitrovska tajno se udala za svog partnera Jevrema Kosnića. Nakon crkvenog venčanja, par je priredio intimnu proslavu u jednom beogradskom restoranu, a Danijela je blistala u elegantnom, moćnom outfitu koji je sve ostavio bez riječi.
Danijela je izgledala svedeno, otmeno, a moćno u papreno skupom stajlingu.
Za svoj poseban dan, nosila je bijelu haljinu Viktorije Bekam, koja košta oko 1.300 eura. Model prati liniju tijela, ima proreze na rukavima i nabore na kukovima.
Ovu elegantnu toaletu Viktorija Bekam je nosila kada su ona i Dejvid išli na večeru s princom Čarlsom.
Danijela je pažnju posvetila svakom detalju, a tokom crkvene ceremonije nosila je maramu na glavi, dok je preko haljine imala bijeli kaput koji nije skidala. Riječ je o strukiranom kaputu poznatog brenda čija je cijena oko 2.800 eura.
Sve je upotpunila elegantnim bijelim cipelama sa srebrnim detaljima, kreacijom dizajnerke iz Poljske, koju obožavaju holivudske zvijezde poput Ledi Gejge i Keti Peri. Njihova cijena iznosi 1.400 eura.
Ko je Jevrem Kosnić?
Inače, Jevrem Kosnić je bivši fudbaler i šest godina mlađi od manekenke. Rođen je u Švajcarskoj, u Sent Galenu, a bivši je srpski fudbaler.
Na početku karijere igrao je za Crvenu zvezdu, a kasnije kao senior nastupao je prvo za FK Rad, zatim za FK Bežaniju.
Igrao je i za italijanski klub Ređinu, a potom se vratio i igrao za Vojvodinu. Međutim, tamo je ostao samo jednu sezonu. Kasnije je igrao i za rumunski klub Kluž, a karijeru je završio u Italiji, u Tarantu, 2020. godine.