Danijela Dimitrovska se udala u haljini Viktorije Bekam: Cijena je mnoge iznenadila

Danijela je izgledala svedeno, otmeno, a moćno u papreno skupom stajlingu.

Voditeljka i manekenka Danijela Dimitrovska tajno se udala za svog partnera Jevrema Kosnića. Nakon crkvenog venčanja, par je priredio intimnu proslavu u jednom beogradskom restoranu, a Danijela je blistala u elegantnom, moćnom outfitu koji je sve ostavio bez riječi.





Za svoj poseban dan, nosila je bijelu haljinu Viktorije Bekam, koja košta oko 1.300 eura. Model prati liniju tijela, ima proreze na rukavima i nabore na kukovima.

Elegantan toaleta

Ovu elegantnu toaletu Viktorija Bekam je nosila kada su ona i Dejvid išli na večeru s princom Čarlsom.

Danijela je pažnju posvetila svakom detalju, a tokom crkvene ceremonije nosila je maramu na glavi, dok je preko haljine imala bijeli kaput koji nije skidala. Riječ je o strukiranom kaputu poznatog brenda čija je cijena oko 2.800 eura.

Sve je upotpunila elegantnim bijelim cipelama sa srebrnim detaljima, kreacijom dizajnerke iz Poljske, koju obožavaju holivudske zvijezde poput Ledi Gejge i Keti Peri. Njihova cijena iznosi 1.400 eura.

Ko je Jevrem Kosnić?

Inače, Jevrem Kosnić je bivši fudbaler i šest godina mlađi od manekenke. Rođen je u Švajcarskoj, u Sent Galenu, a bivši je srpski fudbaler.

Na početku karijere igrao je za Crvenu zvezdu, a kasnije kao senior nastupao je prvo za FK Rad, zatim za FK Bežaniju.

Igrao je i za italijanski klub Ređinu, a potom se vratio i igrao za Vojvodinu. Međutim, tamo je ostao samo jednu sezonu. Kasnije je igrao i za rumunski klub Kluž, a karijeru je završio u Italiji, u Tarantu, 2020. godine.