Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ALAJA BOLDVIN

Sestra Hejli Biber suočena sa zatvorskom kaznom, optužena za napad u noćnom klubu

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti zbog njene porodične povezanosti sa jednom od najpoznatijih svjetskih manekenk

Hejli Biber - Avaz
Hejli Biber - Avaz
Hejli Biber - Avaz
Hejli Biber - Avaz
hejli biber - Avaz
+2
E. A.

28.1.2026

Starija sestra manekenke Hejli Biber, Alaja Boldvin Aronou, suočava se sa mogućnošću zatvorske kazne do jedne godine nakon što je protiv nje podignuta optužnica zbog fizičkog napada.

Alaja Aronou (33) uhapšena je u februaru 2024. godine nakon incidenta u noćnom klubu Elan u saveznoj državi Džordžiji.

Prema policijskom izvještaju do kojeg su došli američki mediji, ona je navodno bacila tampon na konobaricu, a zatim fizički napala dvojicu izbacivača koji su pokušali da je udalje iz kluba.

Tužilaštvo u Džordžiji je u ponedjeljak podiglo četiri prekršajne optužbe protiv manekenke: lakši fizički napad, lakši napad, nanošenje tjelesnih povreda i neovlašćeni ulazak, navodi se u sudskim dokumentima.

Prema navodima tužilaca, najstarija kćerka glumca Stivena Boldvina i dizajnerke Kenije Boldvin bacila je tampon na jednu ženu, drugoj čupala kosu sa glave, dok je treću osobu udarila u genitalije.

Ukoliko bude proglašena krivom po tački za nanošenje tjelesnih povreda, Aronou prijeti kazna zatvora do jedne godine.

Njeno ročište za izjašnjenje o krivici zakazano je za 23. april.

Kako je ranije objavljeno, sigurnosne kamere zabilježile su kako Aronou nasilno ulazi u zaključani toalet za zaposlene u klubu 24. februara 2024. godine.

Alaja Aronou i Hejli. Instagram

Konobarica Hejli Koli izjavila je policiji da joj je Aronou rekla da mora da promijeni tampon i zamolila da joj se dozvoli nekoliko minuta u toaletu, što joj je i odobreno.

- Nekoliko minuta kasnije, kada je Koli ponovo ušla u toalet, žena je izvadila tampon i bacila ga na nju - navodi se u policijskom izvještaju. Nakon toga je obezbjeđenje reagovalo i pokušalo da Aronou udalji iz kluba.

Snimci, prema policiji, prikazuju kako se Aronou opirala izbacivanju, čupala kosu jednom izbacivaču i udarila drugog u genitalije dok su je sprovodili van objekta.

Aronou je u početku negirala da je nasilno ušla u toalet i tvrdila da je “grubo izbačena iz kluba”. Takođe je isprva negirala da je bacila korišćeni tampon, ali je kasnije priznala da je to učinila. Kada je riječ o sukobu sa izbacivačima, izjavila je da se branila.

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti zbog njene porodične povezanosti sa jednom od najpoznatijih svjetskih manekenki, ali i zbog ozbiljnosti optužbi koje joj se stavljaju na teret.

# HEJLI BIBER
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.