Sestra Hejli Biber suočena sa zatvorskom kaznom, optužena za napad u noćnom klubu

Starija sestra manekenke Hejli Biber, Alaja Boldvin Aronou, suočava se sa mogućnošću zatvorske kazne do jedne godine nakon što je protiv nje podignuta optužnica zbog fizičkog napada.

Alaja Aronou (33) uhapšena je u februaru 2024. godine nakon incidenta u noćnom klubu Elan u saveznoj državi Džordžiji.

Prema policijskom izvještaju do kojeg su došli američki mediji, ona je navodno bacila tampon na konobaricu, a zatim fizički napala dvojicu izbacivača koji su pokušali da je udalje iz kluba.

Tužilaštvo u Džordžiji je u ponedjeljak podiglo četiri prekršajne optužbe protiv manekenke: lakši fizički napad, lakši napad, nanošenje tjelesnih povreda i neovlašćeni ulazak, navodi se u sudskim dokumentima.

Prema navodima tužilaca, najstarija kćerka glumca Stivena Boldvina i dizajnerke Kenije Boldvin bacila je tampon na jednu ženu, drugoj čupala kosu sa glave, dok je treću osobu udarila u genitalije.

Ukoliko bude proglašena krivom po tački za nanošenje tjelesnih povreda, Aronou prijeti kazna zatvora do jedne godine.

Njeno ročište za izjašnjenje o krivici zakazano je za 23. april.

Kako je ranije objavljeno, sigurnosne kamere zabilježile su kako Aronou nasilno ulazi u zaključani toalet za zaposlene u klubu 24. februara 2024. godine.