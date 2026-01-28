Deniz Ričards tražila od sudije da odbije zahtjev bivšeg muža za polovinu njene OnlyFans zarade

Glumica Deniz Ričards zatražila je od sudije da odbije zahtjev njenog bivšeg supruga Arona Fajpersa, koji traži polovinu njene zarade sa platforme OnlyFans, navodeći da je propustio važan sudski rok.

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao TMZ, Ričards je istakla da Fajpers nije na vrijeme predao ažuriranu finansijsku dokumentaciju o prihodima i troškovima, iako je krajnji rok bio prošli petak.

Do utorka dokumenti još nisu bili dostavljeni. Sudija zasad nije donio odluku u ovom slučaju.

Aron Fajpers (53), koji je u julu prošle godine podnio zahtjev za razvod od zvijezde filma “Divlje strasti”, tvrdi da ima pravo na polovinu prihoda koje Deniz Ričards (54) ostvaruje putem OnlyFansa.

U sudskim dokumentima iz oktobra, Fajpers je naveo da je pomogao u izgradnji njenog OnlyFans naloga i da polaže pravo na intelektualnu svojinu nad većinom fotografija koje se nalaze na njenom profilu.

Prema njegovim tvrdnjama, nalog, koji je Ričards pokrenula 2022. godine, donosi između 200.000 i 300.000 dolara mjesečno.

Ričards nikada nije javno potvrdila te iznose, ali je u intervjuu za People u februaru 2025. godine priznala da je platforma “prilično unosna”.

Fajpers je takođe naveo da ga je bivša supruga odsjekla od zajedničkih prihoda, ističući da njegov zahtjev nije alimentacija, već pravo na imovinu stečenu tokom braka.