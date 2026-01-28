GLUMICA

Deniz Ričards tražila od sudije da odbije zahtjev bivšeg muža za polovinu njene OnlyFans zarade

Do utorka dokumenti još nisu bili dostavljeni. Sudija zasad nije donio odluku u ovom slučaju

Deniz. Instagram

E. A.

28.1.2026

Glumica Deniz Ričards zatražila je od sudije da odbije zahtjev njenog bivšeg supruga Arona Fajpersa, koji traži polovinu njene zarade sa platforme OnlyFans, navodeći da je propustio važan sudski rok.

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao TMZ, Ričards je istakla da Fajpers nije na vrijeme predao ažuriranu finansijsku dokumentaciju o prihodima i troškovima, iako je krajnji rok bio prošli petak.

Do utorka dokumenti još nisu bili dostavljeni. Sudija zasad nije donio odluku u ovom slučaju.

Aron Fajpers (53), koji je u julu prošle godine podnio zahtjev za razvod od zvijezde filma “Divlje strasti”, tvrdi da ima pravo na polovinu prihoda koje Deniz Ričards (54) ostvaruje putem OnlyFansa.

U sudskim dokumentima iz oktobra, Fajpers je naveo da je pomogao u izgradnji njenog OnlyFans naloga i da polaže pravo na intelektualnu svojinu nad većinom fotografija koje se nalaze na njenom profilu.

Prema njegovim tvrdnjama, nalog, koji je Ričards pokrenula 2022. godine, donosi između 200.000 i 300.000 dolara mjesečno.

Ričards nikada nije javno potvrdila te iznose, ali je u intervjuu za People u februaru 2025. godine priznala da je platforma “prilično unosna”.

Fajpers je takođe naveo da ga je bivša supruga odsjekla od zajedničkih prihoda, ističući da njegov zahtjev nije alimentacija, već pravo na imovinu stečenu tokom braka.

U istim dokumentima, Fajpers je tvrdio da je “finansijski očajan”, da kasni sa plaćanjem kirije i osnovnih troškova. Njegove tvrdnje dodatno su potkrijepljene činjenicom da su on i Ričards u decembru deložirani iz kuće u Kalabasasu zbog više od 84.000 dolara neplaćene kirije.

Ričards se u tom trenutku već bila iselila iz zajedničkog doma.

Početkom januara, članovi Fajpersove porodice pokrenuli su GoFundMe kampanju, tvrdeći da je Aron žrtva lažnih optužbi i da je ostao bez prihoda i doma. Kampanja je ubrzo uklonjena.

Njegova majka, Patriša Fajpers, tvrdila je i da je njen sin ostao bez kontakta sa Elojiz (14), djevojčicom koju je Ričards usvojila prije braka, ali za koju Fajpers sada traži starateljstvo, navodeći da ju je odgajao kao sopstveno dijete.

Deniz Ričards je burno reagovala na prikupljanje novca, nazvavši cijelu akciju skandaloznom.

- Mogu da govore šta god žele o meni. To ću rješavati poslije razvoda - rekla je Ričards u podkastu Tori Speling “MisSpelling”

- Ali kada u sve to uvlače moje dijete da bi uzimali novac od stranaca – to je nedopustivo. To je pogrešno - zaključila je Deniz.

# DENIZ RIČARDS
