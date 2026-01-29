Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NASTAVAK DRAME

Supruga Bruklina Bekama od oca milijardera dobija džeparac od milion dolara mjesečno

Neto vrijednost poslovnog čovjeka Nelsona Pelca procjenjuje se na 1,6 milijardi dolara

Bruklin s porodicom svoje supruge. Instagram

E. A.

29.1.2026

Nikola Pelc navodno od svog oca, milijardera Nelsona, dobija mjesečni džeparac od milion dolara.

Taj je iznos u oštroj suprotnosti s finansijskom podrškom koju njen suprug Bruklin Bekam navodno dobija od svojih roditelja, Dejvida i Viktorije, piše Daily Mail.

Iako ime Pelc nije toliko poznato u popularnoj kulturi kao Bekam, bogatstvo Nikolinog oca daleko nadmašuje ono porodice Bekam.

Neto vrijednost poslovnog čovjeka Nelsona Pelca procjenjuje se na 1,6 milijardi dolara, u poređenju sa 680 miliona dolara porodice Bekam.

Gostujući u podcastu The Rest Is Entertainment, novinarka Marina Hajd iznijela je svoja saznanja.

- Koliko čujem, Bekamovi daju Bruklinu dosta novca, ali ne neku suludu svotu. Njihov je san da on u određenoj mjeri stane na vlastite noge i postane nezavisan - rekla je.

- Nelson Pelc bi to možda demantovao, ali čujem da im je rekao: ‘Ja svojoj kćerki dajem milion dolara mjesečno džeparca’. Jedina stvar koju nisu očekivali da će njihova djeca raditi jeste potpisivanje predbračnog ugovora; mislili su da će situacija biti obrnuta - dodala je Hajd. Tu izjavu možete čuti na 15 minutu videa ispod:

Prošle godine pojavili su se naslovi da se Dejvid i Viktorija plaše kako je njihov sin “zarobljen” predbračnim ugovorom i životom u Los Anđelesu.

Najstariji sin Bekamovih više od godinu dana živi sa suprugom Nikolom u vili u Holivudu vrijednoj 11 miliona funti, ali navodno je ona primarna vlasnica doma.

Izvor je za The Sun prošle godine izjavio da porodica Pelc smatra kako Bekamovi nisu dovoljno zbrinuli sina.

- Novac je, kako se kaže, korijen svakog zla. U slučaju odnosa Bekamovih i Pelcovih, svakako se pokazao… komplikovanim. Dejvid i Viktorija su dvoje djece iz radničke klase koja su uspjela. Kada je došlo do kupovine kuće, naravno da sinu nisu samo tako dali milione – kakvu bi to poruku poslalo.

# BRUKLIN BEKAM
# NIKOLA PELC
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.