Supruga Bruklina Bekama od oca milijardera dobija džeparac od milion dolara mjesečno

Nikola Pelc navodno od svog oca, milijardera Nelsona, dobija mjesečni džeparac od milion dolara.

Taj je iznos u oštroj suprotnosti s finansijskom podrškom koju njen suprug Bruklin Bekam navodno dobija od svojih roditelja, Dejvida i Viktorije, piše Daily Mail.

Iako ime Pelc nije toliko poznato u popularnoj kulturi kao Bekam, bogatstvo Nikolinog oca daleko nadmašuje ono porodice Bekam.

Neto vrijednost poslovnog čovjeka Nelsona Pelca procjenjuje se na 1,6 milijardi dolara, u poređenju sa 680 miliona dolara porodice Bekam.

Gostujući u podcastu The Rest Is Entertainment, novinarka Marina Hajd iznijela je svoja saznanja.

- Koliko čujem, Bekamovi daju Bruklinu dosta novca, ali ne neku suludu svotu. Njihov je san da on u određenoj mjeri stane na vlastite noge i postane nezavisan - rekla je.

- Nelson Pelc bi to možda demantovao, ali čujem da im je rekao: ‘Ja svojoj kćerki dajem milion dolara mjesečno džeparca’. Jedina stvar koju nisu očekivali da će njihova djeca raditi jeste potpisivanje predbračnog ugovora; mislili su da će situacija biti obrnuta - dodala je Hajd. Tu izjavu možete čuti na 15 minutu videa ispod:

Prošle godine pojavili su se naslovi da se Dejvid i Viktorija plaše kako je njihov sin “zarobljen” predbračnim ugovorom i životom u Los Anđelesu.

Najstariji sin Bekamovih više od godinu dana živi sa suprugom Nikolom u vili u Holivudu vrijednoj 11 miliona funti, ali navodno je ona primarna vlasnica doma.

Izvor je za The Sun prošle godine izjavio da porodica Pelc smatra kako Bekamovi nisu dovoljno zbrinuli sina.

- Novac je, kako se kaže, korijen svakog zla. U slučaju odnosa Bekamovih i Pelcovih, svakako se pokazao… komplikovanim. Dejvid i Viktorija su dvoje djece iz radničke klase koja su uspjela. Kada je došlo do kupovine kuće, naravno da sinu nisu samo tako dali milione – kakvu bi to poruku poslalo.