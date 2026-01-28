Od novih slika i snimaka Sidni Svini zastaje dah

Debi SYRN-a nije prošao bez kontroverzi, uprkos zavodljivom izgledu (i lijepo tempiranom dolasku prije Dana zaljubljenih). Časopis "People" izvještava da je Svinijeva krenula "uradi sam" putem promocije SYRN-a, uvlačeći holivudski znak u grudnjake, kako je "TMZ" izvorno izvijestio 26. januara.

U objavi na Instagramu koja najavljuje debi, Svinijeva je napomenula: "Ovo je donji veš koje nosite za SEBE, bez objašnjenja, bez izvinjena." Sidni predstavlja kolekciju na zapanjujući način, noseći sve od kratke majice do minimalističke sportske odjeće i ozbiljno zavodljivog crnog kompleta donjeg veša.

Najavljena na Instagramu i društvenim mrežama tokom vikenda, SYRN danas formalno debituje, stavljajući Sidni u prvi plan kroz četiri različite kolekcije nazvane "Udobna, Razigrana, Zavodljiva i Romantična".

Kao da Sidni Svini nije privukla dovoljno pažnje, neizbježna zvijezda serije "Euphoria" stvara mega-valove u medijskom okeanu senzualnom novom linijom donjeg veša pod nazivom SYRN.

Svinijeva je objavila viralnu reklamu na vlastitom Instagramu, a kako "People" primjećuje, "konačna verzija prikazuje Svinijevu i ekipu ljudi obučenih u crno, noseći putne torbe pune grudnjaka i penjući se kako bi došli do holivudskog znaka."

Prema izvještaju pomenute publikacije, Sidni "nije bila ovlaštena za to", iako se čini da je ovaj upečatljivi podvig izazvao još više buke oko već vrlo privlačnog predstavljanja donjeg veša.

Informacije o cijenama i kupovini nisu bile odmah dostupne za svaku od četiri kolekcije SYRN-a, ali se može pretpostaviti da Svinijeva ima ambiciozne buduće planove za svoje prvo izdanje ultra-zavodljivog intimnog veša.

Dvadesetosmogodišnja zvijezda nedavno je privukla pažnju na naslovnici časopisa "W" i njegovog godišnjeg izdanja za najbolje izvedbe.

Ali za sada, Sidni je svojim obožavateljima pružila mnogo toga za uživanje, prikladno topli predah tokom zimske hladnoće.