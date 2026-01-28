Od novih slika i snimaka Sidni Svini zastaje dah

Kao da Sidni Svini nije privukla dovoljno pažnje, neizbježna zvijezda serije "Euphoria" stvara mega-valove u medijskom okeanu senzualnom novom linijom donjeg veša pod nazivom SYRN.
Najavljena na Instagramu i društvenim mrežama tokom vikenda, SYRN danas formalno debituje, stavljajući Sidni u prvi plan kroz četiri različite kolekcije nazvane "Udobna, Razigrana, Zavodljiva i Romantična".
U objavi na Instagramu koja najavljuje debi, Svinijeva je napomenula: "Ovo je donji veš koje nosite za SEBE, bez objašnjenja, bez izvinjena." Sidni predstavlja kolekciju na zapanjujući način, noseći sve od kratke majice do minimalističke sportske odjeće i ozbiljno zavodljivog crnog kompleta donjeg veša.
Debi SYRN-a nije prošao bez kontroverzi, uprkos zavodljivom izgledu (i lijepo tempiranom dolasku prije Dana zaljubljenih). Časopis "People" izvještava da je Svinijeva krenula "uradi sam" putem promocije SYRN-a, uvlačeći holivudski znak u grudnjake, kako je "TMZ" izvorno izvijestio 26. januara.