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MANEKENKA

Vrela Irina Šajk zapalila plažu crvenim bikinijem

Fanovi su se raspametili i poručili su vreloj Irini da je najzgodnija na planeti

Platforma X

E. A.

31.3.2026

Supermodel Irina Šajk na svom Instagramu podijelila je nove fotografije sa tropskog odmora.

Nije nam otkrila gdje ga je provela, ali je pokazala sasvim dovoljno.

Pozirala je u crvenom bikiniju na plaži.

Mokra, prirodna kosa i savršeno tijelo u potpunosti su “zapalili” društvene mreže.

Fanovi su se raspametili i poručili su vreloj Irini da je najzgodnija na planeti. Vjerovatno su u pravu – a fotografije to i dokazuju.

Šajk ima 40 godina i trenutno je sama.

# IRINA ŠAJK
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