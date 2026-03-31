Vrela Irina Šajk zapalila plažu crvenim bikinijem

Supermodel Irina Šajk na svom Instagramu podijelila je nove fotografije sa tropskog odmora.
Nije nam otkrila gdje ga je provela, ali je pokazala sasvim dovoljno.
Pozirala je u crvenom bikiniju na plaži.
MANEKENKA
Fanovi su se raspametili i poručili su vreloj Irini da je najzgodnija na planeti
Platforma X
Supermodel Irina Šajk na svom Instagramu podijelila je nove fotografije sa tropskog odmora.
Nije nam otkrila gdje ga je provela, ali je pokazala sasvim dovoljno.
Pozirala je u crvenom bikiniju na plaži.
Mokra, prirodna kosa i savršeno tijelo u potpunosti su “zapalili” društvene mreže.
Fanovi su se raspametili i poručili su vreloj Irini da je najzgodnija na planeti. Vjerovatno su u pravu – a fotografije to i dokazuju.
Šajk ima 40 godina i trenutno je sama.
"AVAZ" NA LICU MJESTA