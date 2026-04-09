Bh. influenserica Edina Berberović: Instagram je moj mali svijet gdje dijelim svoju priču

Ime i prezime: Edina Berberović.

Datum i mjesto rođenja: 3. oktobar 2000., Mostar.

Šta prvo uradite kad se probudite: Provjerim telefon i započnem dan uz mir i planiranje.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Nečim što ima veze sa zdravljem i radom s ljudima.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Rad u apoteci, gdje sam stekla prvo praktično iskustvo u struci.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Uspomene i unutrašnji mir.

Najdraža pjesma: Volim emotivne i lagane pjesme koje smiruju.

Šta gledate na televiziji: Edukativni i inspirativni sadržaj.

Šta Vas nervira: Negativnost i neiskrenost.

Najdraži grad: Mostar.

Najbolji poklon koji ste dobili: Podrška i ljubav dragih ljudi.

Čega se plašite: Gubitka dragih osoba.

S kim najradije pijete kafu: S porodicom i bliskim ljudima.

Omiljena društvena mreža: Instagram – moj mali svijet gdje dijelim svoju priču.

Najdraža boja: Nježne prirodne nijanse i zemljani tonovi.

Ko Vam je uzor: Ljudi koji su sami sebi promijenili život i ostali svoji.

Najdraži pisac: Paulo Koeljo (Coelho).

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Unijela bih više svijesti o zdravlju, mentalnom balansu i ljubavi prema sebi.

Omiljeni muzičar ili bend: „Lexington Band“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: Knjige iz oblasti nutricionizma i ličnog razvoja.

Tim za koji navijate: Reprezentacija Bosne i Hercegovine.

Omiljena narodna izreka: “Strpljen – spašen”.

Koje pitanje najviše mrzite: “Otkud ti volja?”

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Likovi koji prolaze transformaciju i lični rast.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Tursku.