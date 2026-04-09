Bh. influenserica Edina Berberović: Instagram je moj mali svijet gdje dijelim svoju priču

Ime i prezime: Edina Berberović.
Datum i mjesto rođenja: 3. oktobar 2000., Mostar.
Šta prvo uradite kad se probudite: Provjerim telefon i započnem dan uz mir i planiranje.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Nečim što ima veze sa zdravljem i radom s ljudima.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Rad u apoteci, gdje sam stekla prvo praktično iskustvo u struci.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Uspomene i unutrašnji mir.
Najdraža pjesma: Volim emotivne i lagane pjesme koje smiruju.
Šta gledate na televiziji: Edukativni i inspirativni sadržaj.
Šta Vas nervira: Negativnost i neiskrenost.
Najdraži grad: Mostar.
Najbolji poklon koji ste dobili: Podrška i ljubav dragih ljudi.
Čega se plašite: Gubitka dragih osoba.
S kim najradije pijete kafu: S porodicom i bliskim ljudima.
Omiljena društvena mreža: Instagram – moj mali svijet gdje dijelim svoju priču.
Najdraža boja: Nježne prirodne nijanse i zemljani tonovi.
Ko Vam je uzor: Ljudi koji su sami sebi promijenili život i ostali svoji.
Najdraži pisac: Paulo Koeljo (Coelho).
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Unijela bih više svijesti o zdravlju, mentalnom balansu i ljubavi prema sebi.
Omiljeni muzičar ili bend: „Lexington Band“.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: Knjige iz oblasti nutricionizma i ličnog razvoja.
Tim za koji navijate: Reprezentacija Bosne i Hercegovine.
Omiljena narodna izreka: “Strpljen – spašen”.
Koje pitanje najviše mrzite: “Otkud ti volja?”
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Likovi koji prolaze transformaciju i lični rast.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Tursku.