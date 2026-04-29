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AMANDA HOLDEN

Poznata voditeljica zapalila mreže: U 55. godini pozirala u bikiniju

Kada nastupe topliji dani, poznata voditeljica rado pozira u bikiniju i ističe svoju figuru

Amanda Holden. Platforma X

M. Až.

29.4.2026

Voditeljica Amanda Holden nedavno je proslavila 55. rođendan i niko i dalje ne može vjerovati da izgleda tako savršeno na polovini šeste decenije... Međutim, Amanda je još jednom pokazala da je u njenom slučaju sve moguće.

Kada nastupe topliji dani, poznata voditeljica rado pozira u bikiniju i ističe svoju figuru, pa je i prve sunčane dane iskoristila da se fotografiše u kupaćem kostimu.

Za početak svoje “sezone bikinija”, Amanda je odabrala jednostavan narandžasti bikini koji je naglasio njene obline. Samo nekoliko dana ranije objavila je i fotografiju u bijelom bikiniju, a obje objave prikupile su veliki broj pozitivnih reakcija.

O tajni svog izgleda ranije je govorila i isticala da ključ vidi u fizičkoj aktivnosti iz mladosti, posebno gimnastici kojom se bavila prije više od 30 godina.

Komentari ispod objava bili su brojni: "Božanstvena ženo", "Nemoguće je da imaš 55 godina", "Najzgodnija voditeljica", "Goriš", "Kakva ljepotica".

# VODITELJICA
# AMANDA HOLDEN
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