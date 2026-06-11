Rijetke školske fotografije princeze Diane i privatno pismo uskoro na aukciji

U javnost su isplivale rijetke školske fotografije princeze Diane, kao i privatno pismo koje je napisala 1981. godine, a cijela kolekcija uskoro će biti ponuđena na aukciji.

Fotografije i pismo sačuvala je njena bivša školska kolegica Katherine Hanburi (Hanbury), a prikazuju Dianu tokom školskih dana u internatu West Heath Girls’ School u Kentu, gdje se može vidjeti kako vrijeme provodi s prijateljicama na otvorenom, u školskom dvorištu i u blizini sportskih terena.

Fotografije pogledajte ovdje.

Na pojedinim fotografijama navodno se nalaze i kasnije poznata glumica Tilda Svinton te redateljica Džoan Heg, koje su tada također pohađale školu.

Kolekcija će biti ponuđena na aukciji kuće Gorringe’s Fine Art and Interiors u istočnom Saseksu, a procjenjuje se da bi mogla dostići vrijednost i do 6.000 funti.

Stručnjak za rukopise Albert Radford opisao je ovu zbirku kao rijedak uvid u Dianin život prije nego što su je obaveze i slava oblikovale.

– Ova intimna zbirka pokazuje Dianu kao mladu ženu punu nade, spontanu i još neoblikovanu institucijom koja će obilježiti njen život – naveo je Radford.

Uz fotografije se nalazi i pismo koje je Diana napisala u septembru 1981. godine, samo nekoliko mjeseci nakon vjenčanja s tadašnjim princem Čarlsom, a upućeno je njenoj prijateljici Katherine Hanbury.

U pismu je otkrila koliko uživa u novom životnom poglavlju.

– Imali smo prekrasan medeni mjesec s beskrajnim suncem i mirnim morem. Sada smo u Škotskoj do kraja oktobra, što nam jako prija. Obožavam provoditi dane na otvorenom i mrzim London – napisala je Diana.

Dodala je i da joj brak u tom trenutku donosi sreću.

– Predivno je biti u braku. Mislim da to mogu reći nakon dva mjeseca – stoji u pismu.

Diana i Čarls vjenčali su se 29. jula 1981. godine, a njihov brak je trajao 15 godina. Princeza Diana tragično je poginula 1997. godine u saobraćajnoj nesreći u Parizu.