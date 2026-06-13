Supruge Zmajeva zajedno na tribinama: Sabrina Tabaković utakmicu pratila s Amrom Džeko

Sabrina Tabaković, supruga bh. reprezentativca Harisa Tabakovića, pratila je utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine zajedno s Amrom Džeko na tribinama stadiona u Torontu.

Podrška bh. reprezentaciji ni ovoga puta nije izostala, a veliki broj navijača stigao je kako bi bodrio Zmajeve na Svjetskom prvenstvu.

Atmosfera na stadionu bila je ispunjena emocijama, zastavama Bosne i Hercegovine i snažnom podrškom navijača koji su doputovali iz različitih krajeva svijeta kako bi bili uz nacionalni tim. Posebnu pažnju privukli su članovi porodica reprezentativaca, koji su tokom cijelog susreta pružali dodatnu podršku igračima.

Sabrina Tabaković i ranije je pokazivala koliko joj znači reprezentativni put njenog supruga, a tokom sezone i kvalifikacija redovno je pružala podršku Harisu Tabakoviću. Njen dolazak u Toronto još jednom je potvrdio važnu ulogu porodice u stvaranju pozitivne atmosfere oko reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo, Haris Tabaković priključio se reprezentaciji u Torontu nakon oporavka od povrede stopala te je sa saigračima nastavio pripreme za izazove koji očekuju Zmajeve na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri.