Hana uz Zmajeve: Na ove fotke niko nije ostao ravnodušan

U isto vrijeme, pažnja javnosti usmjerena je i na nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja je sinoć odigrala utakmicu protiv Kanade i osvojila jedan bod. Zmajevi su na terenu pokazali borbenost i želju, a navijači su im pružili podršku uprkos tome što je rezultat ostao neriješen.

Sarajka s adresom u Zagrebu, kao jedna od najutjecajnijih influenserica u regiji, koju prati oko 760 hiljada ljudi, često je u centru interesovanja zbog svog sadržaja na društvenim mrežama.

Nekadašnja voditeljica Hana Hadžiavdagić objavila je na svom Instagram profilu fotografije koje su privukle pažnju javnosti.

Poruke podrške reprezentaciji i dalje dolaze iz javnosti, uz nadu da će Zmajevi u narednim utakmicama doći do boljih rezultata.

Tako je i Hana na svom Instagram profilu objavila fotografije u dresu reprezentacije, čime je simbolično pružila podršku Zmajevima.

Na leđima joj je pisalo prezime bosanskog reprezentativca Harisa Tabakovića, dok je dole imala kratki šorts koji je isticao njene duge noge na kojima je svaki mišić definisan.

Mnogi su je u komentarima obasipali komplimentima i pitali kako tako dobro izgleda uprkos tome što znaju da redovno trenira, a jedna od najupečatljivijih reakcija bila je:

- Kakve imaš noge mogla bi i ti igrat za BiH.