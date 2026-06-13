Imala je najveće grudi i bila ovisna o seksu: Kaže da je to iza nje i da je sada u celibatu

U svijetu gdje se sve vrti oko pregleda, lajkova i provokativnog sadržaja, Nejlin Ešli (Neyleen Ashley, 38) postala je jedno od najprepoznatljivijih lica digitalne erotike.

No, iza milionskih pratitelja i zarade koja premašuje 50 hiljada eura mjesečno, Nejlin krije priču o ličnom krahu, gubitku ii neočekivanom zavjetu celibata.

Rođena na Floridi, kćerka kubanskih imigranata i majka dvoje djece. Karijeru je izgradila kroz Instagram, TikTok i OnlyFans, gdje je kroz godine postala sinonim za provokativne fotografije, savršenu figuru i otvorenu komunikaciju o seksu.

Dugo se hvalila najvećim silikonskim implantatima u Americi, no i njih je odlučila ukloniti zbog zdravstvenih problema i migrena.

- Uklonila sam ih jer sam željela mir u glavi, doslovno i metaforički - rekla je nedavno za medije.



