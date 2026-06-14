Supruga Seada Kolašinca uz Zmajeve na Mundijalu: Bella svoj život čuva daleko od reflektora

Dok se nogometna groznica širi među navijačima BiH, podrška našim reprezentativcima na Mundijalu prije svega pristiže od njihovih porodica, a među onima koji bodre Zmajeve s tribina je i Bella Kolašinac, supruga Seada Kolašinca.

Za razliku od mnogih drugih supruga nogometaša koje uživaju u stalnoj medijskoj pažnji, Bellu, koja se na mrežama predstavlja i kao Susubelle, (pravog imena Jana Laura) nemamo priliku često vidjeti u javnosti.

Međutim, Bella se sad pohvalila fotografijama iz Los Anđelesa (Los Angelesa) i poznate ulice Rodeo Drive na Beverli Hilsu (Beverly Hillsu).