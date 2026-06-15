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SPORTSKA SCENA

Kako se mijenjala vatrena navijačica Ivana Knol

Od prvih utakmica 2014. godine do svjetske popularnosti i statusa prepoznatljivog lica s tribina

Ivana Knoll - Avaz
Ivana Knol - Avaz
Ivana Knoll - Avaz
Ivana Knol - Avaz
Ivana Knol - Avaz
+2
I. Š.

prije 37 minuta

Ivana Knol (Knoll) postala je poznata zahvaljujući svjetskim nogometnim prvenstvima, a utakmice je sa stadiona počela pratiti još 2014. godine.

Pravu svjetsku prepoznatljivost stekla je 2022. godine, kada je postala jedno od najzapaženijih lica s tribina tokom velikog sportskog takmičenja.

Tokom godina, njen izgled i stil privlačili su veliku pažnju javnosti, a u galeriji se može vidjeti kako se mijenjala kroz vrijeme.

Danas je ponovo u centru pažnje i spremna za nova navijanja i sportske događaje.

# IVANA KNOLL
# VATRENA NAVIJAČICA
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