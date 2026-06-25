Nova sreća: Nakon tri neuspjeha, Jolanda se opet vjerila

Bivša zvijezda rijaliti programa „Real Housewives of Beverly Hills“, Jolanda Hadid, navodno se vjerila za investitora i developera nekretnina Rendija Kendrika, prenose američki mediji.

Prema pisanju TMZ-a, Kendrik je Hadid zaprosio početkom ove sedmice, a detalji njihove veze za sada nisu poznati. Njeni predstavnici nisu komentarisali navode o vjeridbi.

Vijest stiže nešto više od godinu nakon što je Jolanda Hadid okončala vezu s građevinskim poduzetnikom Džoijem Džingolijem, s kojim je bila od 2017. godine. Iako su raskinuli početkom 2025. godine, ostali su u prijateljskim odnosima.