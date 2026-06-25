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MAJKA BELE I ĐIĐI

Nova sreća: Nakon tri neuspjeha, Jolanda se opet vjerila

Prema pisanju TMZ-a, Kendrik je Hadid zaprosio početkom ove sedmice, a detalji njihove veze za sada nisu poznati

Bivša zvijezda rijaliti programa „Real Housewives of Beverly Hills“. Instagram

E. A.

25.6.2026

Bivša zvijezda rijaliti programa „Real Housewives of Beverly Hills“, Jolanda Hadid, navodno se vjerila za investitora i developera nekretnina Rendija Kendrika, prenose američki mediji.

Prema pisanju TMZ-a, Kendrik je Hadid zaprosio početkom ove sedmice, a detalji njihove veze za sada nisu poznati. Njeni predstavnici nisu komentarisali navode o vjeridbi.

Vijest stiže nešto više od godinu nakon što je Jolanda Hadid okončala vezu s građevinskim poduzetnikom Džoijem Džingolijem, s kojim je bila od 2017. godine. Iako su raskinuli početkom 2025. godine, ostali su u prijateljskim odnosima.

Jolanda Hadid. Instagram

Jolanda Hadid iza sebe ima brakove s Mohamedom Hadidom, s kojim ima troje djece – Điđi, Belu i Anvara Hadida – te s muzičkim producentom Dejvidom Fosterom.

Ukoliko se navodi pokažu tačnim, vjeridba s Rendijem Kendrikom označit će novo poglavlje u životu nekadašnje manekenke i televizijske zvijezde.

Jolanda i Kendrik. People

# HOLIVUD
# JOLANDA HADID
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