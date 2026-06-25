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PROSLAVA ROĐENDANA

Korak dalje: Izazovno izdanje Bjanke "oborilo" internet

Prema fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, Ćensori je nosila svijetloplavi bikini s motivom mačke

Ćensori: Poznata po provokativnim stajlinzima. Platforma X

E. A.

25.6.2026

Bjanka Ćensori ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što se pojavila u oskudnom bikiniju na proslavi rođendana fotografa i stiliste Gadira Radžaba, dugogodišnjeg saradnika njenog supruga Kanjea Vesta.

Prema fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, Ćensori je nosila svijetloplavi bikini s motivom mačke, koji je kombinovala s bijelim cipelama na visoku petu.

Fotografije s proslave Radžab je podijelio na Instagramu, a među zvanicama su bili i Kanje Vest te nekoliko bliskih prijatelja. Na jednoj fotografiji Bjanka pozira u kuhinji držeći tortu, dok je na drugoj snimljena pored već isječene torte s trešnjom u ruci.

Na društvenim mrežama pojavio se i videosnimak nastao tokom proslave, u kojem su gosti učestvovali u popularnom „Mannequin Challengeu“, internet trendu u kojem učesnici nepomično poziraju dok kamera kruži oko njih.

Posebnu pažnju privukao je trenutak u kojem se Kanje Vest pojavljuje u kadru dok Bjanka drži podignutu nogu, a on joj pruža trešnju.

Gadir Radžab, koji je ujedno i njen stilista, poznat je po kreiranju brojnih Bjankinih provokativnih modnih izdanja. 

U posljednjim danima par boravi u Bazelu, gdje je Ćensori viđena u nekoliko upečatljivih metalik kombinacija tokom večernjih izlazaka s Vestom, nastavljajući modni stil koji redovno izaziva reakcije javnosti.

# KANJE VEST
# BJANKA ĆESORI
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