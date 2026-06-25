Korak dalje: Izazovno izdanje Bjanke "oborilo" internet

Bjanka Ćensori ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što se pojavila u oskudnom bikiniju na proslavi rođendana fotografa i stiliste Gadira Radžaba, dugogodišnjeg saradnika njenog supruga Kanjea Vesta.

Prema fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, Ćensori je nosila svijetloplavi bikini s motivom mačke, koji je kombinovala s bijelim cipelama na visoku petu.

Fotografije s proslave Radžab je podijelio na Instagramu, a među zvanicama su bili i Kanje Vest te nekoliko bliskih prijatelja. Na jednoj fotografiji Bjanka pozira u kuhinji držeći tortu, dok je na drugoj snimljena pored već isječene torte s trešnjom u ruci.