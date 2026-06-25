Ivana Knoll otkrila koji joj se fudbaler sviđa: Kaže da je oduševljena

Hrvatska navijačica i influenserica Ivana Knoll ponovo je privukla pažnju javnosti nakon razgovora u kojem je govorila o fudbalerima koje je upoznala, ali i o tome koji joj je igrač ostavio najpozitivniji utisak.

Govoreći o fudbalerima koje prati na Svjetskom prvenstvu, Knoll je posebno izdvojila norveškog napadača Erling Haland (Haaland), naglasivši da ju je najviše impresionirao kao osoba.

- Iskreno, onaj kojeg sam lično upoznala i za kojeg mislim da je jedini igrač koji mi se zaista sviđa kao osoba je Haaland. Imamo zajedničku fotografiju i ja sam mala pored njega, a visoka sam 180 centimetara, rekla je Knoll.

Dodala je da je imala priliku upoznati i druge poznate fudbalere, ali da je upravo Haaland ostavio najjači utisak na nju.

- Poznajem Viniciusa Juniora. Upoznala sam Halanda i Rafaela Leaoa. Svi su oni fini momci. Ne mogu ništa loše reći, ali najveći utisak na mene ostavio je Haaland, zajedno sa svojim prijateljima. Mislim da su zaista veoma dobri ljudi", navela je.