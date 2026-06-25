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ZMAJEVI

Medison Ajvi navija za BiH: Njeni videi oduševili domaće fanove

Američka zvijezda društvenih mreža objavila je snimke u bojama Bosne i Hercegovine i poslala podršku našoj fudbalskoj reprezentaciji

Medison Ajvi u bojama BiH pružila podršku Zmajevima. Instagram

I. Š.

25.6.2026

Medison Ajvi (Ivy), poznata i kao MadiVyz na društvenim mrežama, privukla je pažnju bh. publike nakon što je objavila nekoliko videa u kojima otvoreno navija za Bosnu i Hercegovinu.

U snimcima je odjevena u kombinaciju plave i žute boje, dok se u pozadini mogu vidjeti fudbalski prizori. U jednom od videa poručila je da je „Super Saiyan danas za Bosnu i Hercegovinu“, a njena objava brzo je izazvala brojne reakcije i komentare.

Pratioci su s oduševljenjem komentarisali njenu podršku Zmajevima, a među porukama su se izdvojile i one poput:

- Sada mi je jasno zašto je Bosna bila inspirisana da pobijedi, nisam znao da Madison Ajvi navija za nas, kao i:

- Zašto su stranci odjednom toliko opsjednuti Bosnom?

Iako je sve objavljeno u zabavnom tonu, njeni videi su među bh. fanovima dočekani kao simpatičan znak podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Komentari pokazuju da su mnogi pratitelji prepoznali energiju navijanja i pozitivnu atmosferu koju je unijela pred utakmice Zmajeva.

Bosna i Hercegovina očito ima sve više fanova i van svojih granica, a Medison Ajvi je svojim objavama postala jedno od neočekivanih imena koje se ovih dana spominje uz podršku bh. reprezentaciji.

# SAD
# BIH
# MADISON IVY
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