Medison Ajvi navija za BiH: Njeni videi oduševili domaće fanove

Medison Ajvi (Ivy), poznata i kao MadiVyz na društvenim mrežama, privukla je pažnju bh. publike nakon što je objavila nekoliko videa u kojima otvoreno navija za Bosnu i Hercegovinu.

U snimcima je odjevena u kombinaciju plave i žute boje, dok se u pozadini mogu vidjeti fudbalski prizori. U jednom od videa poručila je da je „Super Saiyan danas za Bosnu i Hercegovinu“, a njena objava brzo je izazvala brojne reakcije i komentare.

Pratioci su s oduševljenjem komentarisali njenu podršku Zmajevima, a među porukama su se izdvojile i one poput:

- Sada mi je jasno zašto je Bosna bila inspirisana da pobijedi, nisam znao da Madison Ajvi navija za nas, kao i: