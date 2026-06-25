Sarajka Lamija Memišević na Izboru za Fotomodela FBiH 2026: Ljepota i obrazovanje idu zajedno

Dvadesetjednogodišnja Lamija Memišević iz Sarajeva jedna je od finalistica Izbora za Fotomodela Federacije Bosne i Hercegovine 2026. godine.

Ova studentica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije ističe da joj učešće na takmičenju predstavlja priliku da izađe iz zone komfora, stekne novo iskustvo i predstavi se u najboljem svjetlu.

Kako kaže, njen put nije samo takmičenje, već i lični razvoj te dokaz da se uz rad i disciplinu mogu ostvariti ciljevi.

Svojim primjerom pokazuje da ljepota i obrazovanje mogu i trebaju ići zajedno.