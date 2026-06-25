Sarajka Lamija Memišević na Izboru za Fotomodela FBiH 2026: Ljepota i obrazovanje idu zajedno

Dvadesetjednogodišnja Lamija Memišević iz Sarajeva jedna je od finalistica Izbora za Fotomodela Federacije Bosne i Hercegovine 2026. godine.
Ova studentica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije ističe da joj učešće na takmičenju predstavlja priliku da izađe iz zone komfora, stekne novo iskustvo i predstavi se u najboljem svjetlu.
Kako kaže, njen put nije samo takmičenje, već i lični razvoj te dokaz da se uz rad i disciplinu mogu ostvariti ciljevi.
Svojim primjerom pokazuje da ljepota i obrazovanje mogu i trebaju ići zajedno.
Lamija sebe opisuje kao ambicioznu, emotivnu i upornu djevojku, a upravo joj je upornost, ističe, najveća vrlina.
Uz studije i svakodnevne obaveze, gradi svoj put prema uspjehu, ne zaboravljajući porodicu i podršku najbližih.
Ističe da je uvjerena kako prava ljepota dolazi iznutra – iz karaktera, vrijednosti i odnosa prema drugim ljudima.
Upravo zato želi biti inspiracija mladim djevojkama da vjeruju u sebe i svoje sposobnosti, bez obzira na prepreke.
Posebno ističe svoju majku kao najveći životni uzor, dok joj je svakodnevna motivacija želja da bude bolja verzija sebe.
Vjeruje da se uspjeh ne mjeri samo titulama i priznanjima, nego i unutrašnjim zadovoljstvom i vjernošću vlastitim principima.
Predstavljati Sarajevo i svoj kanton na Izboru za Fotomodela FBiH za Lamiju je, kako kaže, velika čast i odgovornost.
Ukoliko osvoji titulu, želi svoj angažman usmjeriti na promociju pozitivnih životnih vrijednosti i ohrabrivanje mladih da vjeruju u sebe, svoje snove i potencijal.