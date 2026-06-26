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ODLIJEPILI U POTPUNOSTI

Meksička voditeljica vremenske prognoze zaludila publiku: Gledali je širom svijeta iako ne razumiju španski

Njeni pratioci su posebno očarani njenom figurom

Dženet Garsija - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dž. R.

26.6.2026

Meksička senzacija Dženet Garsija voditeljica je vremenske prognoze, a zbog nje su mnogi u potpunosti odlijepili.

Svjetski mediji, uključujući i čuveni TMZ, zvanično su je proglasili za "najzgodniju voditeljicu vremenske prognoze na svijetu". Njen uspon je počeo na meksičkoj televiziji Televisa Monterrey. Snimci njenih prognoza u uskim haljinama postali su viralni na Jutjubu i društvenim mrežama brzinom svjetlosti, a ljudi širom planete su gledali emisije iako nisu razumjeli ni riječ španskog.

Dženet je izuzetno posvećena treninzima i zdravom životu. Njeni pratioci su posebno očarani njenom figurom, a ona često ističe da je sve rezultat dugogodišnjeg napornog rada u teretani i discipline.

Danas je uspješan model, fitnes trener i globalna internet zvijezda koju na društvenim mrežama prate milioni ljudi.

# MEKSIKO
# JANET GARCIA
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