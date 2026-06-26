Udaje se najseksepilnija fudbalerka na svijetu: Sretnu vijest objavila na društvenim mrežama

Mekenzi je kleknuo pred 27-godišnju fudbalerku i zaprosio je, a Ališa nije mogla sakriti oduševljenje kada je ugledala zaručnički prsten. Uz fotografije na kojima ponosno pokazuje veliki dijamantski prsten, kratko je napisala: "Zauvijek."

Sretnu vijest par je podijelio na društvenim mrežama, gdje su objavili fotografije romantične prosidbe tokom odmora na plaži.

Švicarska fudbalerka Ališa Leman (Alisha Lehmann), koju brojni svjetski mediji često nazivaju "najseksepilnijom fudbalerkom na svijetu", vjerila se za svog partnera Montela Mekenzija (Montel McKenzie), bivšeg učesnika britanskog rijaliti programa "Love Island".

Na fotografijama se vidi kako, odjevena u elegantnu crnu mini-haljinu, iznenađeno stavlja ruke na lice dok joj partner postavlja najvažnije pitanje.

Nakon što je rekla "da", uslijedio je emotivan zagrljaj, a potom su zajedno pozirali pokazujući zaručnički prsten.

Njihovu vezu javnost je upoznala u januaru ove godine, a od tada njihova ljubavna priča razvija se velikom brzinom.

Prema ranijim tvrdnjama izvora bliskih paru, između njih su odmah planule simpatije.

- Od samog početka odlično su se slagali i često provodili vrijeme zajedno. Ališa ga je redovno pozivala u svoj stan u Komu na vikend-odmore daleko od očiju javnosti. Montel nije mogao vjerovati kakvu je sreću imao - rekao je tada izvor.

Dodao je i da su njihovi prijatelji u početku vjerovali kako će veza biti kratkog vijeka, ali se vrlo brzo pokazalo da je riječ o ozbiljnoj i stabilnoj vezi.