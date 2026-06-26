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LJETNI ODMOR

Dileta Leota zapalila društvene mreže: Fotografijama s Ibize ostavila fanove bez daha

Poznata italijanska sportska novinarka podijelila je fotografije u bikiniju i ponovo privukla veliku pažnju svojih pratilaca

Fotografije s Ibize brzo su prikupile hiljade lajkova i komentara njenih fanova. Instagram

I. Š.

26.6.2026

Italijanska sportska novinarka Dileta Leota (Diletta Leotta) ponovo je u centru pažnje nakon što je na Instagramu objavila fotografije s odmora na Ibizi.

Jedna od najpoznatijih sportskih voditeljica u Italiji pozirala je u bikiniju, uživajući u suncu i morskim ljepotama popularnog španskog ostrva. Njena objava u kratkom roku prikupila je hiljade lajkova i brojne komentare.

Pratioci nisu štedjeli komplimente, pa su ispod fotografija nizali poruke poput: "Prelijepa", "Kraljica ljeta", "Nevjerovatna" i "Izgledaš fantastično".

Nakon završetka naporne sportske sezone, Leotta slobodne dane provodi na odmoru, a trenutke s Ibize redovno dijeli sa svojim pratiocima.

Dileta Leota već godinama važi za jedno od najpoznatijih televizijskih lica u Italiji, a na Instagramu je prati više od devet miliona ljudi.

# IBIZA
# DILETTA LEOTTA
# ITALIJA
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