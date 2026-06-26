Supruga hrvatske legende pokazala tijelo, svima za oko zapela tetovaža

Supruga proslavljenog hrvatskog fudbalera Ivana Rakitića, Rakel Mauri izazvala je dosta pažnje posljednjom objavom na društvenim mrežama.

Atraktivna Španjolka uživa ovih dana u ljetu, a obožavateljima je isporučila niz fotografija sa idiličnog odmora na hrvatskoj obali.

Posebnu pažnju fanova privukla je fotografija na kojoj se vidi mala tetovaža na stražnjici koja, po svemu sudeći, ima posebno značenje. Njihova ljubavna priča počela je 2011. godine kada je Rakitić potpisao za Sevilju. Vjenčali su se u aprilu 2013. u Sevilji, a kasnije su imali i crkveno vjenčanje. Imaju dvije kćerke, Altheu (2013) i Adaru (2016).

Inače, Rakel je iz Andaluzije. Aktivna je na društvenim mrežama i često objavljuje porodične fotografije, ali uglavnom izbjegava medijske intervjue i vodi prilično privatan život. Nakon što je Rakitić 2024. prešao u Hajduk, porodica se preselila u Split.

U intervjuima je više puta isticao da je upravo Rakel bila jedna od glavnih osoba koje su ga podržavale tokom cijele karijere, a porodica se, prema njihovim objavama, dobro prilagodila životu u Dalmaciji.

Rakitić je vrhunac karijere doživio igrajući za Barselonu. Osvojio je četiri naslova La Liga i UEFA Ligu šampiona 2015., kada je postigao prvi gol u finalu protiv Juventusa.

Potom se vratio u Sevilju 2020. i 2023. osvojio još jednu UEFA Evropa ligu. Karijeru je završio u Hajduku. Za reprezentaciju Hrvatske odigrao je 106 utakmica i bio jedan od ključnih igrača generacije koja je igrala finale Mundijala 2018. godine.

Ukupno je tokom karijere osvojio 17 velikih trofeja i smatra se jednim od najboljih hrvatskih veznih fudbalera svih vremena.