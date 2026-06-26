Mostarka podržala Zmajeve i Vatrene u haljini inspirisanoj zastavama BiH i Hrvatske

Mostarska influenserka Marijana Jurić ponovo je privukla pažnju na društvenim mrežama, ovoga puta fotografijama na kojima pozira u haljini inspirisanoj zastavama Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Kreacijom koja spaja motive dvije države željela je iskazati podršku nogometnim reprezentacijama BiH i Hrvatske, uz kratku poruku: "Jedna haljina. Dvije nacije. Jedna ljubav prema nogometu."
Objava je u kratkom vremenu prikupila veliki broj reakcija i komentara, a brojni pratitelji pohvalili su originalnu ideju i simboliku modne kombinacije. Mnogi su istakli kako sport treba spajati ljude i biti prilika za zajedništvo i pozitivnu atmosferu.
Marijana Jurić i ranije je na društvenim mrežama pokazivala interes za sportska dešavanja, a ovog puta spoj mode i navijačkog duha izazvao je posebno zanimanje njenih pratitelja.