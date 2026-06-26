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MARIJANA JURIĆ

Mostarka podržala Zmajeve i Vatrene u haljini inspirisanoj zastavama BiH i Hrvatske

Influenserkaprivukla pažnju neobičnom modnom kombinacijom i porukom o zajedničkoj ljubavi prema fudbalu

Marijana Jurić. Instagram

B. A.

26.6.2026

Mostarska influenserka Marijana Jurić ponovo je privukla pažnju na društvenim mrežama, ovoga puta fotografijama na kojima pozira u haljini inspirisanoj zastavama Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Kreacijom koja spaja motive dvije države željela je iskazati podršku nogometnim reprezentacijama BiH i Hrvatske, uz kratku poruku: "Jedna haljina. Dvije nacije. Jedna ljubav prema nogometu."

Objava je u kratkom vremenu prikupila veliki broj reakcija i komentara, a brojni pratitelji pohvalili su originalnu ideju i simboliku modne kombinacije. Mnogi su istakli kako sport treba spajati ljude i biti prilika za zajedništvo i pozitivnu atmosferu.

Marijana Jurić i ranije je na društvenim mrežama pokazivala interes za sportska dešavanja, a ovog puta spoj mode i navijačkog duha izazvao je posebno zanimanje njenih pratitelja.

# ZMAJEVI
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