Mostarka podržala Zmajeve i Vatrene u haljini inspirisanoj zastavama BiH i Hrvatske

Mostarska influenserka Marijana Jurić ponovo je privukla pažnju na društvenim mrežama, ovoga puta fotografijama na kojima pozira u haljini inspirisanoj zastavama Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Kreacijom koja spaja motive dvije države željela je iskazati podršku nogometnim reprezentacijama BiH i Hrvatske, uz kratku poruku: "Jedna haljina. Dvije nacije. Jedna ljubav prema nogometu."